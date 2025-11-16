Boca aseguró el primer puesto en su zona: le ganó a Tigre con goles de Costa y Cavani

Boca está dulce y aunque sufrió hasta los 27 del segundo tiempo, venció a Tigre por 2-0 y se aseguró el lugar de privilegio en la zona A del torneo Clausura. Ayrton Costa, a los 27 minutos del complemento, y Edinson Cavani, a los 46, de penal, anotaron los goles para el Xeneize.

El Xeneize salió decidido a llevarse puesto al Matador, pero se encontró con un rival muy bien parado, con centrales muy firmes y orden en el medio. Ander Herrera tuvo un buen arranque y se asoció bien con Leandro Paredes, pero el equipo careció de profundidad. El Changuito Zeballos no fue el de los últimos juegos y Miguel Merentiel estuvo desconectado del resto.

El visitante, con poco, se las ingenió para complicar al Xeneize y, de hecho tuvo la más clara de la primera mitad, con un gran remate de Julián López que mandó Agustín Marchesín al córner. En el cierre de la etapa, Boca pobló el campo rival y también generó situaciones de riesgo, aunque ninguna con la claridad del visitante. Manejó mucho mejor la pelota, pero le faltó el toque final.

El público se levantó y el equipo respondió

El público estalló a los 10 minutos del complemento y Boca fue por la victoria. Siguió con esa falencia de fallar en los últimos metros, pero encontró el gol en la pelota parada: gran córner de Paredes, mejor cabezazo de Ayrton Costa y 1-0.

Paredes y Costa, los socios del primer gol de Boca. (Clarín Fotos)

El gol tranquilizó al Xeneize, aunque la ventaja era mínima y Tigre, lógicamente, fue a buscar la igualdad. Luego de una buena jugada colectiva, se lo perdió Miguel Merentiel, pero apareció una mano suelta, llegó el aviso del VAR y el penal. Lo iba a patear Paredes, pero se lo dejó a Cavani, quien volvió después de dos meses y sentenció la historia. 2-0, cima asegurada y fiesta en La Bombonera.

El Xeneize llegó a este partido clasificado a la siguiente instancia y con el pase asegurado a la próxima Copa Libertadores.