LeBron James podría volver esta noche y romper un récord histórico en la NBA

LeBron James, por una lesión en el ciático, se perdió los primeros 14 partidos que disputaron los Lakers desde el inicio de la temporada en octubre. El equipo angelino recibe este miércoles, a las 00:30, al Utah Jazz en el Crypto.com Arena y la estrella de 40 años figura como “duda” (questionable) en el parte médico.

Si hoy llega a jugar aunque sea un minuto, romperá un récord histórico: se convertirá en el primer jugador en disputar 23 temporadas en la NBA. Hasta ahora comparte el primer lugar con Vince Carter, quien estuvo presente en 22 campañas. Más atrás aparecen Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis y Chris Paul, todos con 21.

Los Lakers tuvieron un buen arranque: acumulan 10 victorias y cuatro derrotas, lo que los posiciona como el cuarto mejor equipo de la Conferencia Oeste y el quinto con mejor récord de toda la liga. Esta es la octava temporada de LeBron en la franquicia, y ayer habló en conferencia de prensa sobre su posible regreso: “Tenemos mucho tiempo. Hemos ido literalmente minuto a minuto, hora a hora, paso a paso durante todo este proceso. Cuando me despierte por la mañana, probablemente tengamos sesión de tiro. Solo tengo que ver cómo responde el cuerpo durante las próximas 24 horas o más”.

Sobre la cantidad de encuentros que se perdió, agregó: “Eso es lo esperado. Siento que mis pulmones son como los de un bebé recién nacido. Tengo que volver a ponerlos al nivel de un hombre adulto. Ya me he quedado sin voz: solo un día de vuelta, gritando jugadas, asignaciones y todo eso. Tengo que volver a poner mi voz a punto. Necesito mucho té y descanso esta noche”.

LeBron ya disputó siete temporadas como jugador de Los Angeles Lakers, ganó un título en 2020 y participó de todos los All-Star Games. En la última campaña promedió 24,4 puntos, 7,8 rebotes, 8,2 asistencias y 1 robo por partido.