La NBA comenzó con un partidazo que tuvo doble tiempo suplementario

El campeón Oklahoma debutó con un triunfo ajustado ante Houston.

La NBA comenzó oficialmente anoche una nueva temporada con un verdadero partidazo que necesitó de doble tiempo suplementario para la resolución.

El actual campeón de la NBA arrancó con un triunfo

Oklahoma City Thunder, último campeón del certamen, se impuso con lo justo ante Houston Rockets por 125-124.

Se escribe Shai Gilgeous-Alexander



Shai Gilgeous-Alexander se consolidó como el MVP de la noche y redondeó una magnífica tarea con 35 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes. En la previa del encuentro los campeones posaron con el trofeo que consiguieron la pasada temporada de la NBA.

En el otro partido de la jornada inaugural, Los Ángeles Lakers cayeron en casa ante Golden State Warriors por 119-109.

Este miércoles continuará la jornada de la NBA con 12 partidos, entre los que se destacan los choques entre Boston – Philadelphia y Portland – Minnesota.