Libertadores: Racing le ganó una serie para el infarto a Peñarol y se medirá con Vélez en cuartos

Racing le dio vuelta la serie a Peñarol, lo venció 3-1 y de esta manera se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde habrá duelo argentino contra Vélez, que en el primer turno venció 2-0 a Fortaleza. En el Cilindro de Avellaneda se vivió un partido para el infarto, que se definió en el minuto 49 del segundo tiempo con un cabezazo de Franco Pardo. Así, la Academia evitó los penales y se metió entre los ocho mejores del continente, luego e haber perdido el primer cruce de octavos en Montevideo, por 1-0.

Adrián Maravilla Martínez convirtió por duplicado, a los 6 minutos del primer tiempo y 38 del segundo, mientras que el defensor Nahuel Herrera anotó el transitorio 1-1 para Peñarol. Parecía que todo se definía desde los 12 pasos, pero apareció el exdefensor de Unión y con un fuerte cabezazo hizo estallar al Cilindro.

Pensaron en los penales, pero lo ganó Racing

En el cierre del partido se dio una situación inédita porque los dos técnicos guardaron cambios para los penales. Gustavo Costas hizo ingresar a Luciano Vietto para patear y al arquero Facundo Cambeces en lugar del neuquino Gabriel Arias, quien se retiró muy molesto del campo de juego. Lo mismo hizo Diego Aguirre, cuando mandó a la cancha a Leonardo Fernández, la gran figura del equipo, que no jugó la revancha por estar lesionado.

Sin embargo, todo se definió antes. Incluso, Peñarol se perdió una doble chance increíble que pudo poner el 2-2 y otra después del gol de Pardo, con un tiro libre que desperdició el propio Fernández. En el medio, estuvo ese cabezazo salvador del defensor que quedará en el recuerdo como el mejor cierre para una serie bien copera.

Duelo con Vélez y un argentino seguro en semifinales

Vélez se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 a Fortaleza en la vuelta de la serie. Con los goles de Maher Carrizo a los 7 minutos y de Tomás Galván a los 28, el Fortín avanzó a los cuartos, se medirá con Racing y esto garantiza un equipo argentino en semifinales.

Carrizo rompió el cero y encaminó la serie para Vélez. (FBaires)

El equipo de Guillermo Barros Schelotto había logrado un valioso empate en la idea y selló la serie ante su gente, en el Amalfitani. Ahí se abrirá la serie ante la Academia, que tiene ventaja deportiva y definirá la lalve en el Cilindro. Los partidos irán a mediados de septiembre.