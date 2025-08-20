La polémica noche de Marcos Rojo en Racing: le anularon un gol y terminó expulsado desde el banco

Racing superó 3-1 a Peñarol en el Cilindro de Avellaneda y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, gran parte de la atención se la llevó Marcos Rojo. El defensor que llegó como refuerzo de Gustavo Costas, convirtió un gol que fue anulado por el VAR y luego fue expulsado de manera insólita desde el banco de suplentes.

El exBoca fue titular por primera vez en el equipo de Gustavo Costas y participó activamente en el arranque del partido. A los 32 minutos del primer tiempo ganó de cabeza en un córner y marcó el 2-1 parcial para la Academia, pero el árbitro colombiano Wilmar Roldán anuló la acción tras revisar un empujón de Rojo sobre Javier Méndez.

¡¡¡NO CUENTA EL GOL DE MARCOS R. PARA RACING ANTE PEÑAROL POR UNA INFRACCIÓN PREVIA!!! ¿Qué te parece?



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TVc5uVwARs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

El defensor que no jugaba desde mayo como titular, pidió el cambio en el complemento y se retiró entre aplausos. Sin embargo, ya en el banco, primero recibió una amonestación y enseguida la tarjeta roja directa.

La sorpresa fue total y el jugador preguntó: «¿A mí? No dije nada”, reaccionó el platense, mientras que Costas lo defendió en conferencia: «Rojo no le dijo nada al árbitro, yo estaba a dos metros.»

¡ROJA A MARCOS R. EN EL BANCO DE SUPLENTES!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ncWO1dEZ1l — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

Más allá de la polémica, Racing logró la clasificación gracias al doblete de Maravilla Martínez y al tanto agónico de Franco Pardo en tiempo de descuento, que sellaron el 3-2 global frente al Carbonero.

Duelo con Vélez y un argentino seguro en semifinales

Vélez se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 a Fortaleza en la vuelta de la serie. Con los goles de Maher Carrizo a los 7 minutos y de Tomás Galván a los 28, el Fortín avanzó a los cuartos, se medirá con Racing y esto garantiza un equipo argentino en semifinales.

Carrizo rompió el cero y encaminó la serie para Vélez. (FBaires)

El equipo de Guillermo Barros Schelotto había logrado un valioso empate en la idea y selló la serie ante su gente, en el Amalfitani. Ahí se abrirá la serie ante la Academia, que tiene ventaja deportiva y definirá la lalve en el Cilindro. Los partidos irán a mediados de septiembre.