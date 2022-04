Una nueva jornada de acción se pondrá en marcha esta tarde en la provincia de Neuquén con la disputa de la 18° fecha del Oficial de Lifune.

Con encuentros atractivos en las dos categorías, los conjuntos punteros buscarán estirar su ventaja en la cima, mientras que los perseguidores no le quieren perder pisada.

La jornada de la A se jugará así: Sapere (12) vs. Maronese (29); Atlético Neuquén (18) vs. Centenario (19); San Lorenzo (8) vs. Rincón (39); Don Bosco (20) vs. Pacífico (18); Petrolero (31) vs. San Patricio (20); Patagonia (21) vs. Alianza (32).

En la B, en tanto, se medirán: Eucalipto (7) vs. Unión de Zapala (28);Unión Vecinal (34) vs. Bicicross (29); Esperanza (13) vs. Añelo (37); El Porvenir (12) vs. Confluencia (18); Independiente (38) vs. Villa Iris (18); y Los Canales (33) vs. Rivadavia (9).