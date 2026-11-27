Como bien demuestran textos escritos hace miles de años, las personas mayores siempre tienden a menospreciar a los miembros de la generación más joven. Sostienen que son mucho más débiles, menos emprendedores y más propensos a dejarse llevar por fantasías absurdas que lo que eran ellos. Este fenómeno es tan antiguo que resulta tentador suponer que, si se les pusiera a prueba, los integrantes de la llamada “Generación Z” – los nacidos entre 1995 y 2019, muchos de los cuales ya se han incorporado al mercado laboral -, serían muy similares a sus precursores.

¿Será así? A juzgar por lo que ocurre no solo en los países occidentales más ricos, sino también aquí en la Argentina, la brecha entre generaciones sucesivas se ha vuelto mucho más profunda que en casi cualquier otro momento de la historia documentada.

Por un lado, se trata de “nativos digitales” que han crecido en un entorno que guarda muy poco en común con el pasado. Por otro, la mayoría, especialmente aquellos que cursaron estudios universitarios, han sido educados para percibirse a sí mismos como víctimas de un orden social profundamente injusto.

Muchos, además, han llegado a creer que tienen derecho a ocupar puestos bien remunerados y prestigiosos, tal como ocurría con los graduados universitarios en épocas en las que estos eran mucho menos numerosos que hoy.

​Inflación de títulos

Lamentablemente, las perspectivas que aguardan a la mayoría de los jóvenes han resultado ser mucho menos alentadoras de lo que incluso los más pesimistas llegaron a imaginar.

En todo Occidente, la expansión universitaria ha provocado un efecto inflacionario en el valor de los títulos académicos. Al tratar a los estudiantes como clientes a quienes se les prometía que, tras pagar elevadas sumas de dinero (a menudo mediante préstamos) por su formación, accederían a ingresos mucho mayores, las universidades elevaron las expectativas a niveles tan irreales que no sorprende que tantos jóvenes sientan que han sido engañados.

En Europa, cientos de miles de jóvenes han dado rienda suelta a su frustración mediante disturbios callejeros. Al ser consultados, los capaces de expresarse manifiestan su deseo de que “el sistema” cambie: piden mayor inversión en educación, una reducción del costo de vida y, por supuesto, la creación de abundantes empleos de calidad. Otros, con una formación mucho más precaria, simplemente manifiestan su intención de derribarlo todo.

Aunque los portavoces gubernamentales afirman que se toman muy en serio las quejas y demandas, y que están decididos a hacer algo para satisfacer a los manifestantes, saben que no hay mucho que puedan hacer. Les gustaría mucho “solucionar” los problemas sociales destinando a ellos grandes sumas de dinero, pero no pueden, ya que sus países se acercan rápidamente a la bancarrota y los acreedores están empezando a ponerse nerviosos.

Algunos también comprenden que, incluso si la situación financiera fuera menos alarmante, las economías están evolucionando de tal manera que resulta cada vez más difícil crear buenos empleos para quienes no poseen un talento excepcional.

Como era de esperar, la incapacidad de los gobiernos para satisfacer las expectativas que ellos mismos fomentaron está socavando la confianza no solo en la clase política local, sino también en la democracia.

Tentación autoritaria

Tanto en Europa como en Estados Unidos, un número creciente de jóvenes considera que la situación a la que se enfrentan es tan grave que estarían dispuestos a favorecer un enfoque más autoritario.

Huelga decir que quienes piensan así cambiarían de opinión si supieran que, ante un gobierno autocrático, ellos mismos se contarían entre los perdedores; aun así, la disminución del entusiasmo por la democracia entre los jóvenes constituye una tendencia preocupante.

El Occidente desarrollado está pagando un alto precio social y político por decisiones económicas tomadas hace décadas, cuando estaba de moda suponer que sería una estrategia inteligente trasladar la producción industrial a sociedades asiáticas caracterizadas por su laboriosidad y sus bajos salarios, mientras se conservaba el monopolio del conocimiento técnico.

Se creía que esto permitiría a los europeos y norteamericanos disfrutar de los beneficios de una “economía del conocimiento”, mientras los trabajadores de Asia o América Latina producían los bienes de consumo necesarios a un coste reducido.

Esta estrategia resultó sumamente beneficiosa para una minoría bien preparada, pero perjudicó gravemente, primero a la clase trabajadora y, con el paso del tiempo, a millones de jóvenes de clase media que, de haber vivido hace medio siglo, habrían podido prosperar, pero que hoy encuentran casi imposible salir adelante en el mundo que las generaciones anteriores construyeron para ellos.