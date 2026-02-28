TC en Viedma: cuándo y cómo se venderán las entradas para la segunda fecha del año

El autódromo rionegrino ya es un clásico de La Máxima y se viene otra gran fecha el próximo fin de semana. (ACTC)

En Viedma se ajustan los últimos detalles para recibir a la segunda fecha del Turismo Carretera y los fanáticos podrán adquirir sus entradas a partir del lunes 2. Hubo inconvenientes con la venta electrónica y por eso retornaran a la vieja y efectiva modalidad del cara a cara. En las próximas horas informarán las diferentes bocas de expendio en la capital provincial, de cara a la actividad que será entre el 7 y 8 de este mes.

En declaraciones al programa Red A Fondo (La Red Neuquén), Hugo Ochoa, referente de la comisión normalizadora de la Cámara Auto Moto Club de Viedma, contó los detalles y los precios de la venta de localidades.

“Tuvimos problemas con la plataforma y por eso empezaremos a vender a partir del lunes. Hasta el miércoles las entradas generales tendrán un costo de 25.000 pesos y desde el jueves, 30.000”, aseguró Ochoa, quien agregó que habrá diferentes puntos en la ciudad.

Los fanáticos que quieran ir a la zona de boxes deberán abonar 90.000 pesos (anticipadas) y 100.000 desde el jueves. La venta continuará en el autódromo durante el fin de semana y, como es habitual, se cobrará la zona de estacionamiento.

Mejoras en el autódromo y la confirmación del TN

Ochoa resaltó las innumerables tareas que se realizaron en el autódromo para recibir a La Máxima. “Los trabajos fueron muchos y muy importantes, como la reparación de los pianos y drenajes, pintura, regado y el agregado de leca en las curvas”, afirmó.

“No es fácil mantener un autódromo que no se usa con continuidad como, por ejemplo en La Plata, aunque para esta temporada ya tenemos confirmada la coronación del Turismo Nacional”, cerró Ochoa.