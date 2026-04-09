Liga Argentina de básquet: Viedma peleó hasta el final, pero Centenario descontó como local

En Venado Tuerto se vivió un verdadero partidazo. Deportivo Viedma jugó con intensidad, carácter y por momentos en altísimo nivel, pero no le alcanzó y cayó 89-84 ante Centenario en el tercer juego de los play offs, por la Liga Argentina de básquet. A pesar de la derrota, el conjunto rionegrino continúa arriba en la serie, ahora 2-1. El cuarto punto será el viernes 10, otra vez en la ciudad santafesina.

El encuentro tuvo dos caras bien marcadas: una primera mitad muy friccionada, de bajo goleo y mucha disputa física; y una segunda parte vibrante, con alto nivel de efectividad y un ritmo ofensivo que levantó al público y elevó el espectáculo.

El equipo de Bogliacino sigue arriba en la serie, por 2-1. (Prensa Centenario VT)

Buen comienzo de Viedma

Viedma arrancó mejor. En los primeros minutos del partido mostró orden, circulación de balón y variantes desde el banco, logrando imponer condiciones ante un Centenario que tardó en acomodarse. Así, se llevó el primer cuarto por 20-16.

En el segundo, el local reaccionó. Centenario ajustó su planteo, ganó dinamismo y encontró mayor efectividad colectiva, mientras que Viedma bajó su porcentaje y cometió algunas imprecisiones. El trámite se volvió muy parejo y se fueron al descanso igualados en 35, tras un triple sobre la chicharra del conjunto santafesino.

La reacción local

El tercer cuarto fue clave para el local. Centenario salió decidido, con gran efectividad desde el perímetro, logró pasar al frente por primera vez (49-48) y llegó a sacar una máxima de siete puntos. Sin embargo, Viedma respondió con personalidad y se sostuvo en partido gracias, entre otros factores, a la eficacia de Luciano Cáceres desde larga distancia. El parcial cerró 65-62 para el local, en un tramo de alto goleo y gran básquet.

En el último, ambos equipos dejaron todo. Depo Viedma se mantuvo en pelea hasta los instantes finales, pero Centenario supo hacer valer su localía, defendió con inteligencia y estuvo más certero en el cierre para quedarse con el triunfo por 89-84, estirando la serie.

Los destacados del juego III

En Centenario se destacaron Gaspar Ruiz, con 26 puntos y Manuel Gomez, con 24. Por el lado de Deportivo Viedma los mejores fueron Luciano Caceres, dueño de 23 tantos, seguido por Joaquín Petre, con 18. y Bernardo Ossela, con 13. Lucio Castellani fue otro de las figuras de la noche en el dueño de casa, con 9 rebotes y 8 asistencias.