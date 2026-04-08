Camilo Echevarría: «Seguir en el automovilismo de la mano del Turismo Carretera 2000 es muy importante»

Camilo Echevarría (Honda-RV Racing-Coiro) regresó al automovilismo de la mano del Turismo Carretera 2000 tras haber participado durante mucho tiempo. Lo hizo en el circuito de Neuquén con un gran rendimiento, que lo llevó hasta el podio. Ahora, va por mas y buscará en Concordia, seguir demostrando la vigencia y su experiencia para pelear en los primeros puestos.

“Estoy muy contento de poder estar nuevamente arriba de un auto de carrera y de seguir en el automovilismo de la mano del Turismo Carretera 2000. Sinceramente para mí significa mucho, después de haber estado varios años sin poder darle continuidad. Sentir lo que fue el fin de semana de Neuquén fue muy especial para mí y lo valoro muchísimo”, dijo Camilo.

Camilo se ilusiona con su regreso al podio en el TC 2000.

“Ese fin de semana me dejó muy buenas sensaciones, las ganas de seguir creciendo y de darle continuidad en Concordia que es un circuito muy lindo, muy técnico, donde habitualmente el público de la provincia de Entre Ríos se acerca en grandes cantidades”, afirmó el neuquino.

Con respecto a lo que espera del fin de semana expresó: “Quiero seguir evolucionando, conociendo más los autos y reafirmar lo bueno que hicimos en Neuquén. Las expectativas son buenas. Con el equipo Coiro queremos pelear lo más adelante posible. Ese es el objetivo para el fin de semana. Lo fundamental es seguir siendo firmes, trabajando, ir de menos a más, y lo más importante es disfrutar cada oportunidad de estar arriba del auto, corriendo y compartiendo con toda la gente que se acerque el fin de semana a ver el Turismo Carretera 2000 y el Turismo Pista que también va a estar compartiendo pista con nosotros”, destacó Echevarría.

De esta manera, Camilo Echevarría analizó el próximo compromiso de Turismo Carretera 2000 que será este fin de semana en el Autódromo de Concordia, Entre Ríos, junto al Turismo Pista.

Tras el paso por suelo neuquino, el certamen de TC 2000 es liderado por Bernardo Llaver con 121 puntos, seguido por Lucas Bohdanowicz (115) y por Facundo Ardusso (107).