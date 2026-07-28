Grave incendio en Roca: cuál es el estado de salud del adolescente que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo

La familia del adolescente lanzó una campaña solidaria para afrontar los gastos del tratamiento y recuperar lo perdido en el incendio.

El lunes 27 de julio, un adolescente de Roca sufrió graves quemaduras durante el incendio de una vivienda en el barrio San Martín. Con el rápido accionar de los policías fue trasladado al centro médico de la ciudad donde permanece evaluado para una posible derivación a un centro de mayor complejidad.

Mientras el adolescente permanece internado por sus heridas, familiares y amigos lanzaron una campaña solidaria para ayudar a afrontar los gastos médicos. La familia sufrió pérdidas totales en el incendio.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el fuego se registró este mediodía en una vivienda de calle Estados Unidos en el barrio San Martín. Las llamas arrasaron gran parte del domicilio.

Desde el ministerio Público Fiscal indicaron a este medio que tanto el origen del fuego como las circunstancias del siniestro son materia de investigación.

Grave incendio en Roca: cuál es el estado de salud del joven

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO con la dirección del hospital López Lima, donde se encuentra el chico tras las quemaduras, notificaron que el estado actual de salud es hipercrítico pero estabilizado.

Actualmente se encuentra con respirador en coma inducido y en condiciones de traslado. Se aplicaron estupefacientes y fármacos controlados para aumentar la presión. Desde el hospital se ultiman detalles para realizar su traslado al hospital Garrahan.

Una vez que su estado lo permita sería trasladado en un vuelo sanitario a Buenos Aires, donde continuará con un tratamiento especializado acorde a su situación.

Campaña solidaria tras el incendio en Roca

A través de las redes sociales, familiares y amigos difundieron un pedido de colaboración para acompañar a la familia en este difícil momento. «Cada aporte suma mucho», señala la campaña, que también invita a quienes no puedan colaborar económicamente a compartir la publicación para ampliar su alcance. Además, los allegados pidieron cadenas de oración por la recuperación del adolescente.

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó que toda colaboración será de gran ayuda. Además de afrontar la compleja situación de salud del adolescente, la familia perdió todas sus pertenencias en el incendio.

Además de los aportes económicos para cubrir los gastos médicos y de traslado, también solicitan donaciones de ropa y otros elementos de primera necesidad para comenzar a reconstruir lo que el fuego destruyó.