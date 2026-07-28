Rolando Figueroa prometió ampliar la capacidad de gas en Añelo

El Gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, brindó este lunes un informe de gestión ante el Colegio de Ingenieros y vaticinó un incremento exponencial de la capacidad gasífera para Añelo, corazón de la cuenca Vaca Muerta. “En septiembre vamos a multiplicar por ocho la capacidad que hemos heredado de gas en Añelo”, expresó el gobernador.

Con este aumento en la producción, el jefe provincial espera llegar a la totalidad de domicilios en la localidad. “Recibimos una provincia que hoy trabaja por sustituir importaciones y por vender gas a todo el mundo, pero a su vez no tenía gas en Añelo. Esa es una realidad que termina doliendo”, señaló el mandatario provincial.

Por otra parte, el abastecimiento de zonas industriales y la finalización de un nuevo ducto en Rincón de los Sauces figuran como prioridades para la administración neuquina. “Hemos terminado el proyecto ejecutivo para hacerlo en Rincón de los Sauces, que es una localidad que tiene problemas con el gas natural”, indicó Figueroa.

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Obras en el norte neuquino

El gobernador neuquino destacó los avances de obra en el norte de la provincia, una región que también ha sufrido por la falta del suministro de gas. “Hicimos con Hidenesa un ducto de gas hasta Guañacos, llegamos hasta Los Miches, a la comunidad Antiñir Pilquiñán, seguimos hasta Nahueve y después pasamos hacia Las Ovejas, donde estamos llegando ahora y existe una planta”, detalló y adelantó que en diciembre se prevé llegar a Varvarco y Manzano Amargo.

En cuanto a las localidades afectadas por los proyectos, y que cuentan con plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), el jefe provincial mencionó que serán reubicadas. “Una planta la estamos reubicando en Moquehue, otra va a ir a Chorriaca, otra a Paso Aguerre y así sucesivamente. La idea es que en cada lugar nos podamos calefaccionar con el gas adecuado”, informó el gobernador.

Por último, Figueroa precisó que “En los lugares donde no hay generación mediante plantas, vamos a ir con garrafones, donde hay familias y viviendas aisladas, vamos a ir con garrafas y también potenciadas con estufas alimentadas mediante pellets, que ya lo estamos produciendo en Corfone, con una maquinaria que hemos comprado a Italia”, concluyó el jefe provincial.