Las personas que escriben mezclando mayúsculas y minúsculas: qué dice realmente la psicología y qué es un mito

Los psicólogos explican que existe un fenómeno conocido como efecto Forer o efecto Barnum, por el cual las personas tienden a aceptar descripciones muy generales como si fueran altamente precisas y personales.

Cada tanto aparece una teoría que promete revelar aspectos ocultos de la personalidad a partir de pequeños detalles cotidianos. Una de las más recientes sostiene que las personas que escriben mezclando letras mayúsculas y minúsculas —por ejemplo «HoLa CoMo EsTaS»— tendrían una fuerte necesidad de diferenciarse.

La idea se volvió viral en redes sociales y fue replicada por distintos medios. Sin embargo, ¿existen estudios científicos que respalden esa afirmación? La respuesta es bastante más compleja.

¿Escribir mezclando mayúsculas y minúsculas revela la personalidad?

Desde la psicología científica, no existe evidencia sólida que permita asociar este tipo de escritura con un rasgo específico de personalidad.

Los especialistas explican que la forma de escribir puede estar influenciada por múltiples factores, entre ellos:

la edad;

el contexto en el que se escribe;

las modas propias de internet;

el estado de ánimo;

el humor;

la intención comunicativa.

En otras palabras, una persona puede alternar mayúsculas y minúsculas simplemente porque busca hacer un chiste, enfatizar una palabra o seguir una tendencia de las redes sociales.

Por qué esta forma de escribir se hizo tan popular

En internet, alternar mayúsculas y minúsculas suele utilizarse para transmitir ironía, sarcasmo o burla.

Frases escritas como «ClArO qUe Sí» o «No PaSa NaDa» no reflejan necesariamente cómo escribe esa persona habitualmente, sino que funcionan como un recurso para expresar un tono particular.

Este fenómeno comenzó hace varios años con los memes y terminó incorporándose al lenguaje cotidiano de muchas plataformas digitales.

Lo que sí analiza la psicología de la escritura

Aunque existe un campo llamado grafología, que intenta interpretar rasgos de personalidad a través de la escritura manuscrita, la mayor parte de la comunidad científica no la considera una herramienta válida para evaluar características psicológicas.

De hecho, distintas revisiones de investigaciones concluyeron que la grafología no posee suficiente respaldo empírico para utilizarse como método de diagnóstico o selección de personal.

La psicología moderna basa sus evaluaciones en entrevistas clínicas, cuestionarios validados y pruebas con evidencia científica, no en detalles aislados de la escritura.

Entonces, ¿por qué creemos estas teorías?

Los psicólogos explican que existe un fenómeno conocido como efecto Forer o efecto Barnum, por el cual las personas tienden a aceptar descripciones muy generales como si fueran altamente precisas y personales.

Sucede algo similar con los horóscopos o algunos test virales: presentan características tan amplias que muchas personas sienten que «encajan» con ellas.

Por eso, cuando alguien afirma que escribir mezclando mayúsculas y minúsculas significa que una persona busca diferenciarse, es probable que muchos se identifiquen, aunque no exista evidencia que demuestre esa relación.

Qué dice la evidencia científica

Hasta el momento, no hay investigaciones de calidad que permitan afirmar que alternar mayúsculas y minúsculas sea un indicador confiable de la personalidad.

Los especialistas coinciden en que un comportamiento aislado, especialmente en redes sociales, no alcanza para sacar conclusiones sobre la forma de ser de una persona.

La personalidad es un fenómeno mucho más complejo y depende de numerosos factores biológicos, psicológicos y sociales.

En definitiva, mezclar mayúsculas y minúsculas puede ser una elección estética, una moda, una manera de enfatizar un mensaje o simplemente un hábito. Convertir ese detalle en un supuesto «test de personalidad» resulta atractivo para las redes sociales, pero no tiene respaldo suficiente desde la psicología científica.