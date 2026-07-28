El FMI descartó que Argentina necesite nuevo financiamiento: en 2027 afrontará pagos por US$7.500 millones

En la antesala de un año electoral decisivo, el Gobierno nacional enfrenta un ajustado cronograma de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante 2027, Argentina deberá cancelar vencimientos por US$7.500 millones con el organismo multilateral, en un escenario donde la propia conducción del Fondo descartó la posibilidad de otorgar desembolsos adicionales.

Según la información detallada por el Ministerio de Economía al presentar el plan financiero para el segundo semestre de 2026 y todo 2027, las obligaciones con el organismo se componen de US$4.400 millones de capital y US$3.100 millones en concepto de intereses. Como contrapartida, el organismo prevé giros a favor del país por US$1.700 millones, lo que deja un saldo de pagos netos de US$5.800 millones a cargo del Estado argentino.

La postura de Kristalina Georgieva sobre el programa argentino

Pese al elevado volumen de los vencimientos, desde la conducción del organismo descartaron modificaciones en el programa vigente ni la necesidad de giros extraordinarios para cubrir las metas de liquidez.

En conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, ratificó el respaldo al rumbo económico:

«No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo. Incluso bajo escenarios adversos, veo un gobierno muy comprometido con construir reservas y una estrategia integral para garantizar el acceso al financiamiento durante 2027″, aseguró Georgieva.

Riesgo país, tasas de Estados Unidos y la estrategia de Luis Caputo

El esquema original contemplado por la administración nacional y el FMI apostaba a una rápida reapertura de los mercados internacionales de crédito para refaccionar los vencimientos de la deuda soberana. Sin embargo, las condiciones globales vigentes imponen cautela.

Aunque el riesgo país experimentó una baja hasta la zona de los 440 puntos básicos, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años se sostiene en 4,70% anual. Para que la Argentina pueda volver a emitir deuda en el exterior a tasas razonables, el equipo económico estima que el riesgo país debería perforar el piso de los 350 puntos y el rendimiento norteamericano retroceder hacia el 4% anual.

Para cubrir la totalidad de los compromisos financieros de 2027 —que rozan los US$25.000 millones sumando a tenedores privados—, el ministro Luis Caputo ratificó que se mantendrán las colocaciones de deuda en el mercado local por unos US$5.000 millones, complementadas con el superávit fiscal.

El rol del Banco Central y el desafío del año electoral

La viabilidad del plan financiero descansa sobre la capacidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sostener la compra de divisas y posteriormente proveer de dólares al Tesoro nacional.

El principal interrogante del mercado radica en el comportamiento de la demanda privada de dólares a medida que avance el calendario electoral de 2027. Un eventual incremento en la dolarización de carteras por parte del público reduciría el margen del BCRA para acumular reservas, lo que obligaría al Ejecutivo a buscar vías alternativas de financiamiento o utilizar divisas del superávit primario para cumplir de forma estricta con el FMI.