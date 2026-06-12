El fuerte cruce entre los DT de México y Sudáfrica luego del partido inaugural del Mundial: «Les metíamos cinco»

Este jueves comenzó el Mundial 2026 y México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Con una clara superioridad, la Tri hizo valer la localía y con goles de Quiñones y Raúl Jiménez comenzó con el pie derecho la Copa del Mundo.

Tras el duelo en el estadio Azteca, se dio un inesperado cruce entre los directores técnicos. El primero en hablar fue el belga Hugo Broos. El DT de los africanos aseguró en conferencia de prensa que «Hubo momentos en los que México no supo qué hacer con la pelota, estaban desesperados«, sentenció.

La respuesta de Javier Aguirre no se hizo esperar. Unos minutos más tarde, el mexicano no tardó en responder: «¿Él dijo eso de nosotros? Yo pienso que ellos no tenían muy buena defensa«, comentó entre risas.

Después contraatacó irónicamente: «Tiraron una vez a puerta… Menos mal que no sabíamos qué hacer con la pelota y estábamos desesperados, si no les metíamos cinco, cabrón«. Además, continuó defendiendo el rendimiento de su equipo y desestimó el análisis del rival: «No estoy para nada de acuerdo con lo que dijo, tuvimos más posesión y nos llegaron una sola vez. Esa es la realidad«.

Este enfrentamiento se da luego de un antecedente que ocurrió hace 40 años. En México 1986, Aguirre y Bross se vieron las caras dentro de la cancha como futbolistas, en el triunfo 2-1 de los locales sobre los europeos por la primera fecha del Grupo B.

Pero para cerrar, el experimentado entrenador hizo autocrítica y admitió que México tiene algunos aspectos para mejorar: «Podemos y debemos hacerlo mejor. Nos faltó algo de ambición, algún gol más y jugar un poquito mejor en la primera parte«.

Por la segunda fecha, México jugará en Guadalajara frente a Corea del Sur (22:00 horas) y Sudáfrica se medirá en Atlanta ante República Checa (13:00). Ambos partidos del grupo A se disputarán el jueves18 de junio.