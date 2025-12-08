Liga Confluencia: Atlético Regina y La Amistad no aflojan y dos equipos aseguraron la permanencia

La Liga Confluencia está que arde. Este domingo se cerró la 40° fecha de la liga de futbol valletana, que a falta de dos fechas tiene a dos punteros que no sueltan la cima. Además, ya hay 9 confirmados en la «A» para 2026.

El sábado, La Amistad (98 puntos) había hecho los deberes. Los dirigidos por Alfredo Tizza golearon a Deportivo Mainque (14) por 9-0 en un partido inédito que no tuvo equivalencias: el encuentro se suspendió a los 25 minutos luego de que haya inferioridad numérica del conjunto perdedor.

Y Atlético Regina (98) no se quedó atrás. El Albo se llevó una valiosa victoria como visitante frente a Cipolletti (68). Fue 2-1 para el equipo de Diego Napolitano, que se quedó con los tres puntos con goles de Rubén García y Tobías Rivas.

Tobías Rivas convirtió el 2-0 parcial para Regina.

El duelo estuvo lleno de polémica extrafutbolística. Los hinchas reginenses se acercaron al predio 15 de mayo, pero no pudieron presenciar el partido ya que «no estaban dadas las garantías por falta de presencial policial».

Regina cierra la liga recibiendo a San Martín y visitando a Petroleros. Por otro lado, La Amistad debe viajar a Fernández Oro y cierra en su casa frente a San Carlos. Si ninguno de los dos afloja, habrá una final para definir al gran campeón del torneo largo. El calendario es el gran inconveniente: los dos continúan con vida en el Regional y quedan pocas fechas posibles para la realización de este encuentro antes de fin de año.

Dos equipos aseguraron su presencia en la «A»

A partir de 2026, la Liga Confluencia se dividirá en primera y segunda división. Este fin de semana, dos equipos abrocharon su permanencia y ya son 9 los equipos que jugarán la A el próximo año. Solo faltan 5 clubes para conformar la primera división.

Uno de ellos fue Círculo Italiano (63). El grana cumplió con la lógica y goleó en su cancha a San Carlos (32) por 4-1. Doblete de Daniel Sanhueza, y goles de Paul San Martín y Alan Morosin. Con la victoria, el equipo itálico cumplió el objetivo y tratará de terminar la liga lo más arriba posible.

San Martín (63) es el otro confirmado. En el Julio Dante Salto, con gol de Nicolás Retamal, el León se quedó con un triunfo valiosísimo frente a Experimental (54)). Por otro lado, el conjunto cincosaltense está 14° y por el momento sería el último equipo que estaría logrando la permanencia.

Quien tomó aire en la tabla fue Deportivo Huergo (53). El albiverde se trajo un triunfazo de La Pampa frente a Petroleros. Triunfo 3-1 para seguir soñando con la permanencia. Hasta el momento se ubica en zona de descenso, pero depende de si mismo para salvarse, ya que tiene un partido pendiente.

Unión AP (62) quedó a un paso de la permanencia. A pesar de caer por la mínima frente a CIMAC (73), el Mago solo debe sumar un punto en sus dos partidos. O esperar que Huergo no gane todo lo que juega.

En la Deseada, Fernández Oro (58) impuso condiciones y se quedó con tres puntos vitales frente a Maracacinho (36) tras ganar por 4-2. Triunfazo de Argentinos del Norte (60) en Cipolletti: dio vuelta el partido y venció a San Sebastián (29) por 2-1. El Trueno Verde y el Carcelero pueden asegurarse la salvación en la próxima fecha.

Pillmatún (57) perdió y peleará hasta la última fecha por la permanencia. Fue caída como visitante frente a Catriel por 3-1. Completaron la fecha Alto Valle 3-2 San Isidro. Obrero Dique vs. Deportivo Roca no se jugó, ya que los encuentros del equipo de Barda del Medio no se disputarán y se le darán los tres puntos al rival. Esta decisión la tomó la Liga por deudas económicas.