Deportivo Roca y San Patricio del Chañar clasificaron a la tercera fase del Regional Amateur

Deportivo Roca y San Patricio del Chañar hicieron valer sus localías y avanzaron a la siguiente ronda del Regional Amateur al dejar afuera a Independiente de Río Colorado y Cruz del Sur de Bariloche, respectivamente.

En el Luis Maiolino, el Depo lo ganó 1 a 0 con un gol del colombiano Luis Felipe Miranda y se impuso 2 a 1 en el global tras el empate 1 a 1 en cancha del Rojo.

El Naranja avisó con un remate al palo de Juan González y otra de Luciano Pereyra que pasó cerca. Pudo abrir el marcador a los 42′ con un centro de Diego Guevara que definió Miranda de cabeza.

El colombiano Luis Felipe Miranda metió el gol del triunfo de Deportivo Roca. (Foto: Alejandro Carnavale)

Independiente tuvo algunos momentos de dominio pero le costó generar peligro. Roca no pasó mayores sobresaltos en el complemento y selló el triunfo.

En el Chañar, San Patricio venció 1 a 0 a Cruz del Sur e igualó la serie tras perder 2 a 1 en la ida. En los penales, se quedó con la victoria por 4 a 3.

Los barilochenses empezaron mejor y tuvieron chances claras en el arranque. El local mejoró con el correr del partido y no paró de buscarlo hasta que consiguió el gol a poco del final.

A los 34′ del segundo tiempo, el paraguayo José Cabañas puso el 1 a 0 para el Santo que fue por más pero no pudo aumentar la ventaja y todo se definió en los penales.

En la tanda, se lució Mateo González al tapar dos penales en San Patricio. Le atajó a Elvis Bahamonde y a Tomas Martínez. Joaquín Ramondino contuvo el de Cabañas pero no le alcanzó.

Para los del Chañar convirtieron Bernardo Deliso, Santiago Jara, Axel Paz y Pablo Figueroa. En el Cruzado anotaron Bruno Bahamonde, Mauro Uribe y Julián Vilchez.

Los otros partidos y los que esperan en la tercera fase

En los otros partidos de la región patagónica, la CAI goleó 6 a 1 a Independiente de Puerto San Julián en Comodoro Rivadavia y cerró 11-1 la serie. Además, Camioneros de Ushuaia derrotó por penales a Bancruz de Río Gallegos.

De esta manera, Deportivo Roca, San Patricio del Chañar, la CAI y Camioneros se enfrentarán con los que clasificaron primeros y el mejor segundo de la ronda inicial, que ya estaban en la tercera fase.

Se trata de La Amistad, Atlético Regina, Alianza de Cutral Co, Estudiantes Unidos de Bariloche, Independiente de Neuquén, Sportsman de Choele Choel, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, J.J. Moreno de Puerto Madryn y Camioneros de Río Grande. Los cruces se conocerán entre lunes y martes.