Papelón en la final del PreFederal: ganaba Pérfora, le tiraron un pelotazo a un jugador visitante y Pacífico se retiró

Así terminó el partido II de la final: con Maranguello en el piso, el resultado clavado en 81-74 y trabajo para el tribunal.

La final del PreFederal de básquet se vio empañada en el segundo juego de la serie. Pérfora le ganaba 81-74 a Pacífico, cuando Gustavo Maranguelo recibió un pelotazo de un simpatizante que estaba ubicado detrás del aro. Después de cinco minutos de espera, el plantel Decano se metió en el vestuario visitante y 25’ más tarde tomó la decisión de abandonar el estadio.

Cuando restaban 1:54 para el cierre y luego de un doble del local que puso el partido 81-74, Augusto Rossi le dio un empujón Maranguello, quien quedó tendido en el piso. Ahí llegó el pelotazo de un hincha local y el futuro del juego se llenó de dudas.

Las autoridades del partido (comisionado técnico y árbitros) se acercaron al vestuario en un par de oportunidades para poder continuar con el juego, pero media hora después de la agresión, la delegación visitante, con varios jugadores cambiados, tomó la determinación de dejar el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul.

¿Cómo seguirá la historia?

La serie, que empezó con la victoria de Pacífico, el viernes pasado por 100-93, tiene ahora un inesperado freno y el tribunal de penas tendrá la última palabra. De acuerdo a la programación, el partido 3 debe disputarse el viernes 11 en el Viejo Ramírez, pero ahora habrá que esperar por la resolución.

Por diferentes motivos se trata de una decisión compleja. Quedaba mucho tiempo (1:54), la diferencia no era definitoria (81-74) y seguramente el órgano de expedirá con la victoria para uno u otro lado.

Lo que debió ser y no fue

De acuerdo a las imágenes de la transmisión local, la jugada debió haber terminado con una falta técnica a Rossi (no se cobró), la expulsión del simpatizante que está claramente identificado y la espera por la evolución del jugador para continuar con el partido. Sin embargo, la historia fue por otro lado y el tribunal está ante una determinación muy difícil.

El antecedente fresco de Independiente-Pérfora

El PreFederal 2025 quedará marcado por las intervenciones del órgano de penas y esa es una mala señal. La semifinal entre Independiente y Pérfora estuvo cargada de polémica, con una suspensión a la cancha de Independiente, efectiva para los dos partidos de la serie, y una marcha y contramarcha del tribunal con el Verde, que primero le prohibió jugar con público y después lo habilitó. Así, la serie se jugó cargada de tensión y con la mayoría de los jugadores de Pérfora sin saludar a sus rivales en los tres partidos. Al margen de las responsabilidades, lo único que está claro es que perdió el básquet zonal.