Rally Regional: Klein festejó en la A6 y Rocca ganó la general en Bariloche

Klein dominó su divisional de punta a punta y aprovechó al abandono de Rauly Martínez. (Fotos Omar de los Santos)

El neuquino Esequiel Klein cumplió una labor impecable, ganó de punta a punta en la A6 y se consagró campeón de la divisional. Mauro Rocca, ya consagrado campeón de la A8, se quedó con la clasificación general. Por su parte, Mauro Debasa, campeón de la RC5, se quedó con el segundo lugar de la general la RC5. Con Klein tercero, Jorge Escalante, David Abril, Federico Fernández, Darío Vázquez, Claudio Bustos, Octavio Fernández y Santiago Bavastro completaron los diez primeros lugares de la general.

La gran celebración de la jornada llegó de la mano de Esequiel Klein en la A6. Protagonista de un gran mano a mano con Raúl Martínez, Klein lideró toda la carrera y ganó en tranquilidad con el abandono del reginense, por la rotura de la caja de cambios. Ambos pilotos se repartieron cuatro triunfos en la temporada, pero la corona fue para el piloto del Barrio San Lorenzo. Segundo llegó Jorge Escalante y tercero el local David Abril.

En la A8 se presentaron sólo tres máquinas y Mauro Rocca, ya consagrado en la fecha anterior, no tuvo problemas para prevalecer sobre Damián De Grossi. Abandonó el local Federico Goriziano. Rocca se impuso en seis de las ochos fechas de la temporada.

En la general nadie pudo con Rocca.

Debasa llegó a la sexta victoria

Otro que llegó a la sexta victoria del año fue Mauro Debasa, en este caso en la RC5. Le ganó por más de un minuto a Federico Fernández. Tercero llegó Darío Vázquez. Debasa le dedicó el triunfo a su padre Miguel, fallecido mientras se corría el rally de Chichinales. Precisamente, la primera etapa de la carrera llegó el nombre de Miguel Debasa.

En la N2, Claudio Bustos se sacó la espina y por primera vez se quedó con un triunfo en el rally regional. Habitual ganador del neuquino (suma 6 halagos), le sacó 30s7 al campeón Octavio Fernández (lideró los dos primeros tramos) y más de un minuto a otro local, Facundo Galvagni. La de Bustos fue la victoria más ajustada del fin de semana.

Zambón se quedó con la corona en la A1

En la A1, ganó Erick Regliner, pero no le alcanzó para ser campeón. La corona quedó en manos del neuquino Alejandro Zambón, que se consagró al ganar la etapa del sábado. Para Regliner fue la cuarta victoria, pero a Zambón le alcanzó con tres triunfos para ser el nuevo monarca de la divisional. Ambos fueron los dos únicos pilotos que completaron la totalidad de la carrera.

Zamón cerró una gran temporada en Bariloche.

Ramiro Douglas celebró en la A7. Haciendo las veces de local, se impuso por amplia distancia sobre Antonio Indaver. Abandonó Pablo Alvarez, que lideró la carrera hasta la PE 3. El otro que festejó de local fue Marcelo Vargas en la N1, que también se impuso con tranquilidad sobre Matías Lagos. Comenzó liderando Lattanzio, luego lo hizo Ángel Fernández, pero los dos terminaron desertando.

La carrera atrajo a un gran marco de público y terminó siendo una de las más importantes del calendario 2025, junto a la Vuelta de la Manzana en su versión regional.