Liga Confluencia: con tres partidos, se abre la penúltima fecha con los punteros en cancha

La Liga Confluencia está en etapas de definición. A falta de dos fechas, la cima continúa compartida por La Amistad y Atlético Regina. Ambos tienen 98 puntos y si continúan en este andar ganador deberán jugar una final para definir al gran campeón.

Este miércoles se abrirá la 41° y penúltima fecha, con tres partidos. Los equipos que continúan con vida en el Regional Amateur adelantaron sus encuentros, ya que tendrán acción durante el fin de semana por el torneo que da un ascenso al Federal A.

En Regina, el Albo recibirá a San Martín (63). El equipo de Diego Napolitano jugará hoy su último encuentro por Liga ante su gente, ya que en la última fecha deberá visitar a Petroleros. El partido arranca a las 22. En el Regional, ya conoce a su rival, que será durísimo: Alianza de Cutral Co.

Por otro lado, La Amistad deberá viajar a Fernández Oro para medirse contra el Trueno Verde (58). Será una visita de riesgo ante un rival que todavía no aseguró la permanencia. El duelo dará inicio a las 20:30. En la última jornada, el conjunto de Tizza recibirá a San Carlos. Además, se enfrentará a Independiente de Neuquén por el TRFA.

Además, habrá acción en General Roca. El Naranja se medirá en el Luis Maiolino a Alto Valle (38). El conjunto de Martín Medina ya no tiene chances de título, pero tratará de terminar el torneo en el podio, ante el Tanga que ya El encuentro empezará a las 22. El Depo, por su parte, jugará contra Sportsman en el Regional.

El resto de la fecha se disputará durante el fin de semana. Argentinos del Norte podrá abrochar su permanencia: depende de si mismo, ya que si derrota a Deportivo Mainque en el Zit Formiga jugará la «A» en 2026.

El resto de partidos de la 41° fecha

San Sebastián vs Cipolletti

Pillmatun vs Círculo Italiano

San Isidro vs Catriel

Experimental vs Petroleros

San Carlos vs Maracacinho

Huergo vs Unión AP

*CIMAC vs Obrero Dique no se jugará, ya que no se programarán los partidos del equipo de Barda del Medio por decisión de la Liga y APAF.