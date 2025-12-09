Chichinales confirmó su cuerpo técnico para el regreso a la Liga Confluencia en 2026

El Club Social y Deportivo Chichinales ya palpita su regreso a la Liga Confluencia. Este martes, anunciaron el comienzo de los entrenamientos y revelaron el cuerpo técnico que estará al mando del equipo.

A través de las redes sociales, el club comunicó que hoy a las 20 comenzarán los entrenamientos de la primera y tercera división. Además recalcaron que los futbolistas no se pueden presentar con indumentaria de otros clubes de la liga.

Además, llegó el esperado anuncio: en el posteo anunciaron que Pablo Macsad será el director técnico, en el regreso del club a la Liga Confluencia tras un año de ausencia. El ex futbolista, con último paso en Argentinos del Norte, comenzará su camino como DT. Lo acompañarán Jorge Lalla, como ayudante de campo y Emilio Morales será el preparador físico.

Chichinales jugará la «B»: ¿Qué equipos lo acompañarán?

Chichinales regresa a la Liga Confluencia tras un año donde no estuvo presente. A finales de 2024, el club comunicó que no participaría esta temporada para enfocarse en un proyecto de «remodelación del campo de juego y mejoras en el predio». Además, agregaron que esta decisión fue tomada con «el objetivo de beneficiar al club a largo plazo».

En la temporada 2026, participará en la primera edición de la segunda división de la Liga Confluencia. Hasta el momento, estará integrada por 13 clubes. Deportivo Godoy, El Salvador (Cipolletti), Independiente (Catriel) y CECAP (Roca) ingresan a la Confluencia. Además, San Isidro, San Sebastián, Alto Valle, Maracacinho, Mainque, Obrero Dique y San Carlos formarán parte, tras descender de la «A». Solo falta confirmarse el último descenso de este 2025.