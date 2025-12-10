Juegos de la Araucanía: horarios, rivales y toda la actividad de Río Negro y Neuquén en la penúltima jornada

Los Juegos de la Araucanía disfrutan una nueva jornada en La Pampa. Este miércoles será una jornada de definiciones a lo largo de la provincia. En algunas disciplinas, se cerrará la primera ronda, en otras se disputarán las semifinales y en algunas se entregará medallas.

Hasta el momento, Río Negro se ubica en la 3° posición del medallero, con 23 preseas totales, abajo de La Pampa (24) y Los Lagos (27), con el sueño intacto de lograr su sexto título consecutivo. Se destacan las ocho medallas de oro que obtuvo la delegación.

Por otro lado, en Neuquén no llegaron los oros, pero suman seis medallas. En ciclismo, el equipo femenino fue plata en la contrarreloj de 10 kilómetros, mientras que en judo Thiago Lucero obtuvo el bronce, entre otras actuaciones destacadas.

El cronograma de actividades de este miércoles

En futbol, el equipo rionegrino avanzó a semifinales en ambas ramas. El masculino jugará desde las 17 frente a Bío Bío y el femenino irá a la misma hora contra Araucanía en General Pico.

Por otro lado, Neuquén se quedó sin chances de título, pero todavía no cerró su participación: enfrentará a Aysén en ambas categorías, por el 9° al 12° puesto. El masculino comenzará a las 18 y el femenino irá a las 17.

En básquet masculino, Río Negro demostró una gran supremacía: ganó sus tres partidos con autoridad y hoy disputará ante Bío Bío un lugar en la final. El partido dará inicio a las 19. Por la otra semi, Neuquén, que pasó como mejor segundo, se medirá contra Santa Cruz desde las 17. Los dos encuentros se disputarán en Santa Rosa.

En el femenino, también habrá participación en semis de ambas delegaciones, que terminaron líderes de su zona. Primero, jugará Neuquén contra Bío Bío (17:00) y Río Negro enfrentará a Magallanes a las 19. Los duelos serán en General Acha.

Además, el vóley femenino de Río Negro avanzó a la definición por el título. Este miércoles por la mañana, cerró la fase de grupos con una gran victoria 3-1 sobre Ñuble y aseguró el segundo puesto del grupo A. En semifinales, enfrentará a Chubut a las 19 en General Acha. El masculino no pudo avanzar y volverá a las canchas desde las 17, para definir posiciones contra Ñuble.

El equipo masculino neuquino clasificó a semis tras una victoria sufrida frente a Ñuble por 3-2. Se medirá contra Bío Bío por un lugar en la gran final. En cambio, el femenino finalizó 3° en su zona y disputará la fase estimulo. Jugará desde las 17, contra un rival a confirmar de la Zona A.

La actividad de judo terminará esta jornada. A las 9, comenzaron las finales femeninas por equipo en la escuela 95 de Santa Rosa. Río Negro se quedó con la medalla dorada tras derrotar en la final a Tierra del Fuego.

En natación, se disputan varias finales en Miguel Riglos: 1500 libres, 100 metros pecho, 50 metros libres, 200 metros combinados y 4 x 50 combinados. En 800 metros libres, Neuquén sumo una nueva medalla: Aldana Guzmán se quedó con la de bronce.

También hay actividad en ciclismo. Este miércoles se disputa el contrarreloj individual femenino y masculino de 15 kilómetros. Toda la actividad se desarrolla en el Autódromo de Toay.

Por último, en atletismo también habrá finales, en lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo, 200 metros llanos, salto triple, 100 metros con vallas y relevo 4 x 400. Las pruebas empezarán a las 16:30 y se extenderán hasta aproximadamente las 19.