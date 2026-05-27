Rogger Morales dejó los seleccionados de Lifune y es el nuevo DT de Independiente de Neuquén

Independiente de Neuquén apostó por un viejo conocido de la casa y confirmó la llegada de Rogger Morales como nuevo entrenador luego de la salida de Gustavo Coronel.

El entrenador dirigió en los últimos años a los seleccionados neuquinos. Ahora dejó ese cargo y volvió al Rojo donde ya estuvo como jugador y técnico.

Morales jugó en Independiente en el último tramo de su exitosa carrera como jugador en 2004 y 2005 y luego fue DT en el Argentino B. También dirigió a Cipolletti, Alianza, Centenario, Huracán de Comodoro Rivadavia, entre otros.

«El club Independiente le da la Bienvenida a su nuevo DT, Rogger Morales, quien a partir de hoy ya trabajará con el plantel de primera división de fútbol. El actual DT llega luego de dirigir los seleccionados neuquinos que disputaron las diferentes competencias nacionales. El mayor de los éxitos para Rogger en el retorno a nuestra institución. Vamos por todo!», escribió el club un comunicado.

Desde Lifune, también le dedicaron unas palabras a él y al preparador físico, Pablo Maljasian. «Finaliza una etapa, pero quedan los recuerdos, el aprendizaje y el enorme trabajo realizado. Desde la Liga de Fútbol del Neuquén queremos agradecer profundamente a quienes estuvieron al frente de la Selección Neuquina, brindando compromiso, profesionalismo, experiencia y, sobre todo, pasión por nuestros colores», escribieron.

«Cada entrenamiento, cada viaje y cada desafío fue afrontado con responsabilidad y dedicación, dejando siempre lo mejor de cada uno en representación de nuestra provincia. Simplemente Gracias Rogger Morales y Pablo Maljasian, por el esfuerzo, la entrega y el camino recorrido junto a nuestros jugadores. Les deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que viene. Las puertas de la selección siempre estarán abiertas para ustedes«, concluyeron.

Independiente está 8° en el Oficial de Lifune con 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Coronel se fue del club después de su tercera etapa que duró cuatro años y en que fue campeón de la Copa Neuquén 2025.