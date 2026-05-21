Liga Federal de básquet: Club Plottier fue letal ante Petro y aseguró el cuarto puesto

Club Plottier aseguró el cuarto puesto en la división Sur de la Liga Federal de básquet y no hizo más que ratificar que es la gran sorpresa de la zona. El equipo de Sergio Bellandi volvió iluminado del vestuario, ganó el tercer parcial por contundente 25-12 y ahí aseguró la victoria ante Petrolero Argentino. Fue 89-71 en El Histórico.

El reparto de puntos fue muy parejo y cuatro jugadores locales llegaron al doble dígito: Joaquín Morandini (19), Leandro Tapia (17), Benjamín Loncón (15) y Angelo Sasso (14), que además capturó 11 rebotes y regaló 7 asistencias, en una gran producción.

Arranque parejo, cierre de Plottier

Club Plottier sacó ventajas de entrada, aunque no logró despegarse del todo, porque los marcadores fueron 22-17 y 46-37. Sin embargo, todo cambió en ese tercer parcial, cuando el dueño de casa mostró todo su potencial ofensivo y dejó sin chances al Matador de Plaza Huincul. Con este triunfo, el quinteto de Bellandi alcanzó un registro de 7-5, mientras que Petro está en el fondo con 1-12. Sebastián Ojeda (15) y Fernando Canales (14) fueron los mejores visitantes en El Histórico.

Bellandi armó un plantel muy competitivo y lo transformó en la sorpresa del torneo. (Prensa Club Plottier)

Próximos juegos y posiciones

La división Sur tendrá continuidad el viernes 22 de mayo con un partido clave en la pelea por el 1 entre Independiente y Centro Español. Se verán las caras en La Caldera, a partir de las 21. Media hora más tarde jugarán Pacífico vs. Atlético Regina, en el Viejo Ramírez; y desde las 22, el otro líder, Pérfora, visitará a Deportivo Roca, en el Gimena Padín.

Las posiciones marcan que Pérfora, Independiente y Centro Español lideran con marca de 10-2, Plottier se aseguró el cuarto lugar con 7-5; y en la parte de abajo la historia puede cambiar entre los puestos 5 y 7 porque Pacífico está 4-8, Roca tiene 3-8 y Regina, 3-9. Petro ya es el último, con 1-12. Entre el 24 y 29 de este mes se jugarán los últimos juegos de la fase regular y quedarán armados los cruces de play offs.