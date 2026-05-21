SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Liga Federal de básquet: Club Plottier fue letal ante Petro y aseguró el cuarto puesto

La sorpresa del Sur ganó 89-71 y se aseguró ventaja de localía para los play offs. Morandini, Tapia y Sasso fueron los mejores en el equipo de Bellandi.

Redacción

Por Redacción

Leandro Tapia, el líder del equipo de Bellandi, que aseguró el cuarto puesto. (Prensa Club Plottier)

Leandro Tapia, el líder del equipo de Bellandi, que aseguró el cuarto puesto. (Prensa Club Plottier)

Club Plottier aseguró el cuarto puesto en la división Sur de la Liga Federal de básquet y no hizo más que ratificar que es la gran sorpresa de la zona. El equipo de Sergio Bellandi volvió iluminado del vestuario, ganó el tercer parcial por contundente 25-12 y ahí aseguró la victoria ante Petrolero Argentino. Fue 89-71 en El Histórico.

El reparto de puntos fue muy parejo y cuatro jugadores locales llegaron al doble dígito: Joaquín Morandini (19), Leandro Tapia (17), Benjamín Loncón (15) y Angelo Sasso (14), que además capturó 11 rebotes y regaló 7 asistencias, en una gran producción.

Arranque parejo, cierre de Plottier

Club Plottier sacó ventajas de entrada, aunque no logró despegarse del todo, porque los marcadores fueron 22-17 y 46-37. Sin embargo, todo cambió en ese tercer parcial, cuando el dueño de casa mostró todo su potencial ofensivo y dejó sin chances al Matador de Plaza Huincul. Con este triunfo, el quinteto de Bellandi alcanzó un registro de 7-5, mientras que Petro está en el fondo con 1-12. Sebastián Ojeda (15) y Fernando Canales (14) fueron los mejores visitantes en El Histórico.

Bellandi armó un plantel muy competitivo y lo transformó en la sorpresa del torneo. (Prensa Club Plottier)

Próximos juegos y posiciones

La división Sur tendrá continuidad el viernes 22 de mayo con un partido clave en la pelea por el 1 entre Independiente y Centro Español. Se verán las caras en La Caldera, a partir de las 21. Media hora más tarde jugarán Pacífico vs. Atlético Regina, en el Viejo Ramírez; y desde las 22, el otro líder, Pérfora, visitará a Deportivo Roca, en el Gimena Padín.

Las posiciones marcan que Pérfora, Independiente y Centro Español lideran con marca de 10-2, Plottier se aseguró el cuarto lugar con 7-5; y en la parte de abajo la historia puede cambiar entre los puestos 5 y 7 porque Pacífico está 4-8, Roca tiene 3-8 y Regina, 3-9. Petro ya es el último, con 1-12. Entre el 24 y 29 de este mes se jugarán los últimos juegos de la fase regular y quedarán armados los cruces de play offs.

Loncón hizo un gran partido ante el Matador. (Prensa Club Plottier)

Temas

Liga Federal de básquet

Petrolero Argentino de Plaza Huincul

Club Plottier aseguró el cuarto puesto en la división Sur de la Liga Federal de básquet y no hizo más que ratificar que es la gran sorpresa de la zona. El equipo de Sergio Bellandi volvió iluminado del vestuario, ganó el tercer parcial por contundente 25-12 y ahí aseguró la victoria ante Petrolero Argentino. Fue 89-71 en El Histórico.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén