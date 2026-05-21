Inteligencia artificial en campañas: el proyecto en Neuquén para frenar las fake news y obligar al etiquetado

El diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Gerardo Gutiérrez, presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley destinado a regular el uso de la inteligencia artificial durante las campañas electorales. La iniciativa, que ya tomó estado parlamentario, busca crear un marco normativo pionero en el país para blindar a los ciudadanos contra la desinformación y la manipulación algorítmica.

Durante una entrevista con Río Negro Radio, Gutiérrez explicó que el objetivo central es garantizar la transparencia de los contenidos que consumen los votantes a través de las pantallas. «El objetivo es cuidar a los ciudadanos y garantizar la veracidad de lo que consumimos al momento de tener que elegir a nuestros representantes. La IA avanza a una velocidad vertiginosa y nos obliga a encontrar herramientas para que su uso sea positivo», argumentó el legislador, quien remarcó que el proyecto busca abrir el debate interbloque de cara a los próximos turnos electorales.

Etiquetado, declaración y el fin de la «zona gris» algorítmica

El texto de la ley introduce herramientas de control directo sobre los contenidos proselitistas, con el Poder Ejecutivo y la Justicia Electoral como órganos de aplicación en consenso con las grandes plataformas digitales. La iniciativa se apoya en tres ejes operativos fundamentales:

Declaración tecnológica: Obliga a los partidos políticos a presentar ante la Justicia Electoral una declaración jurada detallando qué softwares, mecanismos o dispositivos de IA van a implementar durante la campaña.





Obliga a los partidos políticos a presentar ante la Justicia Electoral una declaración jurada detallando qué softwares, mecanismos o dispositivos de IA van a implementar durante la campaña. Etiquetado explícito: Establece que toda publicación audiovisual o gráfica modificada por estas herramientas, especialmente en redes sociales, deberá llevar de forma visible la leyenda «modificado o alterado por inteligencia artificial».





Establece que toda publicación audiovisual o gráfica modificada por estas herramientas, especialmente en redes sociales, deberá llevar de forma visible la leyenda «modificado o alterado por inteligencia artificial». Sanciones por uso malicioso: Busca generar un marco regulatorio para penalizar la creación de fake news y la distorsión intencionada de la realidad con fines electorales.



Para graficar el riesgo de no regular estas prácticas, Gutiérrez recordó los recientes comicios en Estados Unidos: «En la última campaña, Donald Trump publicaba imágenes generadas con IA junto a afroamericanos para dar a entender que esa comunidad lo acompañaba, cuando su política migratoria demuestra lo contrario. Allí hubo un engaño importante al electorado que debemos evitar».

En la misma línea, el diputado coincidió en que la irrupción tecnológica dejó completamente obsoleta a la veda electoral tradicional, ya que hasta el mismo día de los comicios las redes sociales pueden ser utilizadas para viralizar mensajes falsos y distorsionados a escala masiva.

El escenario nacional, Vaca Muerta y el déficit social

Más allá de la agenda tecnológica, Gutiérrez analizó el impacto del primer semestre de gestión del presidente Javier Milei. Si bien reconoció que a nivel macroeconómico «se tomaron medidas que eran necesarias», advirtió con dureza sobre las consecuencias de la recesión en el tejido social. «El problema es lo micro, lo que drena en la sociedad. En las recorridas por los barrios de Neuquén vemos un gran déficit y falta de recursos. Hay un corrimiento del Estado nacional en el apoyo a organizaciones intermedias que son puentes para los sectores vulnerables», cuestionó.

El legislador también marcó un fuerte contraste entre el escenario neuquino y la realidad del resto del país. Afirmó que la gestión del gobernador Rolando Figueroa logró un rápido reordenamiento del Estado provincial que, apalancado en los recursos genuinos que tracciona Vaca Muerta, permitió mantener la autonomía financiera y sostener el desarrollo de la obra pública.

«Otras provincias argentinas están atravesando un momento muy complejo por el freno de la obra pública nacional, con un deterioro gravísimo de las rutas y la conectividad que genera enorme inseguridad vial», concluyó el diputado, quien además reclamó mayor consenso y diálogo en el Congreso de la Nación tras la ajustada votación que intentó recortar los subsidios por Zona Fría a las provincias patagónicas.

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