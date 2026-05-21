Aguinaldo y aumento: cuánto recibirán jubilados y pensionados en junio 2026 según ANSES

Aguinaldo y aumento de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junio con el nuevo esquema previsional.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la estructura de liquidación para junio 2026 destinada a jubilados y pensionados, aplicando el índice de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril último, difundido por INDEC.

Al iniciar el sexto mes del año, ANSES prevé un desembolso integral para jubilados y pensionados, quienes percibirán de manera conjunta sus haberes mensuales actualizados, la primera cuota del aguinaldo y el refuerzo de ingresos.

Esta medida tiene como propósito dar certidumbre económica a las familias, automatizando los depósitos en las cuentas bancarias para agilizar el cobro y evitar trámites presenciales de cara al inicio del segundo semestre de 2026.

¿Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026 para los jubilados y pensionados de ANSES?

Para determinar el monto del aguinaldo, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una regla técnica estricta: se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre.

Los criterios clave informados por el organismo previsional establecen que:

Haber de referencia : el mes de base para el cálculo será junio 2026, por consolidar el piso salarial más alto del período gracias al aumento acumulado por movilidad.

: el mes de base para el cálculo será junio 2026, por consolidar el piso salarial más alto del período gracias al aumento acumulado por movilidad. Exclusión del bono : el refuerzo extraordinario de $70.000 queda completamente fuera del cálculo del aguinaldo para jubilados y pensionados , debido a su carácter no remunerativo y excepcional.

: el refuerzo extraordinario de $70.000 queda completamente fuera del cálculo del para , debido a su carácter no remunerativo y excepcional. Liquidación del aguinaldo: los beneficiarios de la jubilación mínima recibirán un aguinaldo neto de $201.698,32; los titulares de la PUAM percibirán $161.358,65 y quienes cobren Pensiones No Contributivas (PNC) accederán a $141.188,82.

ANSES: montos totales de bolsillo para jubilados y pensionados en el calendario de junio 2026

Con la confirmación del ajuste por inflación del 2,6% y la ratificación del bono de $70.000 (que decrece proporcionalmente para quienes superan el ingreso básico hasta alcanzar un techo de $473.396,63), las escalas de cobro final procesadas por ANSES quedaron fijadas con los siguientes valores brutos:

Jubilación Mínima : el ingreso mensual sube a $403.396,63. Al sumar el medio aguinaldo y el bono de contingencia, el total a percibir ascenderá a $675.094,95.

: el ingreso mensual sube a $403.396,63. Al sumar el medio aguinaldo y el bono de contingencia, el total a percibir ascenderá a $675.094,95. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : con un haber base de $322.717,30, el cobro final integrado con el SAC y el adicional del Gobierno llegará a $554.075,95.

: con un haber base de $322.717,30, el cobro final integrado con el SAC y el adicional del Gobierno llegará a $554.075,95. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: la prestación base se ubicará en $282.377,64, lo que eleva el cobro total de bolsillo para junio a $493.566,46.

Los beneficiarios del sistema asistencial y previsional general de la Administración Nacional de la Seguridad Social podrán verificar la carga de sus recibos digitales a través del aplicativo móvil Mi ANSES ingresando con Clave de la Seguridad Social y CUIL, plataforma donde se detallará el esquema de descuentos obligatorios previos al inicio de las fechas de acreditación oficial.