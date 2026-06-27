Liga Federal de básquet: empieza el camino nacional para Pérfora, Español y Pacífico.
El Verde juega en Santa Rosa; el Torito y el Decano, en casa.
Tres de los cuatro equipos del Sur empezarán este domingo su camino nacional en la Liga Federal de básquet, con el objetivo de pelear hasta las finales, por los ascensos a la Liga Argentina. Luego de la etapa regular y del primer cruce de play offs, llega el momento de salir a ruta para medirse con los mejores del país.
Pérfora, que se quedó con el 1 en el Sur, visitará a All Boys de Santa Rosa en el Aquiles Regazoli, a partir de las 21; mientras que los dos restantes actuarán como locales: Pacífico ante Belgrano de San Nicolás, a las 20:30; y Centro Español contra Ferro de Pico, a las 21.
Ganar en casa será vital
Tanto el Decano como el Torito no tienen ventaja deportiva y por eso la de esta noche será la única función como local. Si bien es cierto que la serie es al mejor de tres, ganar en el Viejo Ramírez y en El Templo será fundamental, porque además les tirarían la presión a sus rivales.
Belgrano, que hizo una gran primera fase con marca de 12-2, es uno de los favoritos al ascenso; mientras que Ferro no se quedó atrás y terminó 11-3. Ambos fueron protagonistas en sus respectivas zonas del Sudeste.
Pérfora, con más margen
El Verde de Plaza Huincul sí tendrá ventaja deportiva porque fue el 1 del Sur, pero igual buscará dar el golpe en Santa Rosa. Sabe que el juego 2 y el eventual 3 serán en el Oscar Piti Claris y eso les dar cierto margen.
En esta misma situación está Independiente de Neuqués, que abrirá su serie el martes. Visitará a Regatas de San Nicolás, con la posibilidad de definir la historia en La Caldera de la capital provincial.
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