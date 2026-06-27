Liga Federal de básquet: empieza el camino nacional para Pérfora, Español y Pacífico.

Emilio Santana fue uno de los mejores de la fase regular. Maneja y anota en Español. (Archivo Matías Subat)

Tres de los cuatro equipos del Sur empezarán este domingo su camino nacional en la Liga Federal de básquet, con el objetivo de pelear hasta las finales, por los ascensos a la Liga Argentina. Luego de la etapa regular y del primer cruce de play offs, llega el momento de salir a ruta para medirse con los mejores del país.

Pérfora, que se quedó con el 1 en el Sur, visitará a All Boys de Santa Rosa en el Aquiles Regazoli, a partir de las 21; mientras que los dos restantes actuarán como locales: Pacífico ante Belgrano de San Nicolás, a las 20:30; y Centro Español contra Ferro de Pico, a las 21.

Ganar en casa será vital

Tanto el Decano como el Torito no tienen ventaja deportiva y por eso la de esta noche será la única función como local. Si bien es cierto que la serie es al mejor de tres, ganar en el Viejo Ramírez y en El Templo será fundamental, porque además les tirarían la presión a sus rivales.

David Veliz es uno de los pilares del Decano, que afrontará un partido determinante. (Archivo Matías Subat)

Belgrano, que hizo una gran primera fase con marca de 12-2, es uno de los favoritos al ascenso; mientras que Ferro no se quedó atrás y terminó 11-3. Ambos fueron protagonistas en sus respectivas zonas del Sudeste.

Pérfora, con más margen

El Verde de Plaza Huincul sí tendrá ventaja deportiva porque fue el 1 del Sur, pero igual buscará dar el golpe en Santa Rosa. Sabe que el juego 2 y el eventual 3 serán en el Oscar Piti Claris y eso les dar cierto margen.

En esta misma situación está Independiente de Neuqués, que abrirá su serie el martes. Visitará a Regatas de San Nicolás, con la posibilidad de definir la historia en La Caldera de la capital provincial.