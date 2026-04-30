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Liga Federal de básquet: Independiente se recuperó ante Petrolero y sigue firme en el podio

Fue 77-68 en La Caldera. El Rojo tiene marca de 7-2 y sigue atrás de Español y Pérfora, que este jueves se miden en El Templo de Plottier.

Redacción

Por Redacción

El Rojo de Andrés García logró su séptima victoria en el certamen y no se resigna en la pelea por el 1. (Archivo Matías Subat)

El Rojo de Andrés García logró su séptima victoria en el certamen y no se resigna en la pelea por el 1. (Archivo Matías Subat)

Independiente ratificó su condición de favorito y venció e Petrolero Argentino, en la continuidad de la división Sur de la Liga Federal de básquet. Fue 77-68 en La Caldera, con una producción pareja y Julián Fedele (18) como máximo antotador en el equipo que conduce Andrés García. El Rojo tiene ahora un récord de 7-2, mientras que el Matador (0-10) sigue sin ganar en la competencia.

Luego de la ajustada caída ante Club Plottier, el quinteto de la capital recuperó la senda ganadora y sigue firme en un podio que tiene a Centro Español y Pérfora en el 1-2 con marca de 8-1. Precisamente el Torito y el Verde se medirán este jueves en El Templo de Plottier, a partir de las 21. ¿Quién será el lider solitario?

Un cuarto para cada uno y ventaja del Rojo en el cierre

La primera mitad fue muy cambiante en La Caldera, porque el Rojo sacó ventajas por 24-18, pero Petro respondió, ganó en segundo parcial por 20-12 y terminó arriba, camino a vestuarios. En el tercero, Independiente puso las cosas en su lugar, ganó 18-9 y ahí se encaminó la victoria.

El local no tuvo a Joaquín Marcon, lesionado, pero su reemplazante, Maximiliano Leyton, rindió muy bien y cerró la noche con 12 puntos y 8 rebotes. Los que llegaron al doble dígito fueron cinco, porque Carlos Paredes anotó 14 y Drazen Sinigoj y David Oviedo llegaron hasta 12. En la visita, Ricardo Brite alcanzó la cifra goleadora de Fedele, con 18.

Almendra vs. Fedele, uno de los duelos. (Prensa Independiente)

Posiciones y próximos juegos

Centro Español y Pérfora son los líderes de la división Sur con marca de 8-1 (17 puntos), Independiente está tercero con 18 (7-2) y Club Plottier completa el cuarteto de punta con 5-4 (14). En la zona baja aparecen Pacífico (4-6, 14), Deportivo Roca (3-6, 12), Atlético Regina (2-7, 11) y Petrolero (0-10, 10).

Este jueves 30 de abril a las 21 se verán las caras Centro Español vs. Pérfora, en El Templo de Plottier; el sábado 2 de mayo a las 21 jugarán Petrolero vs. Regina, en La Cueva de Plaza Huincul; el lunes 4 a las 21 será el turno para Pacífico vs. Centro Español, en el Viejo Ramírez de Neuquén; y media hora más tarde jugarán Independiente vs. Deportivo Roca, en La Caldera de la capital neuquina.


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Independiente ratificó su condición de favorito y venció e Petrolero Argentino, en la continuidad de la división Sur de la Liga Federal de básquet. Fue 77-68 en La Caldera, con una producción pareja y Julián Fedele (18) como máximo antotador en el equipo que conduce Andrés García. El Rojo tiene ahora un récord de 7-2, mientras que el Matador (0-10) sigue sin ganar en la competencia.

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