Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se separaron tras 16 años: qué se sabe de la crisis

La relación entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini vuelve a estar en el centro de la escena. Aseguran que la pareja se habría separado luego de más de 16 años de vínculo y dos hijos en común, en medio de versiones que comenzaron a circular con fuerza en los últimos días.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la primicia fue revelada por el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM, donde dio detalles de la situación actual de la pareja.

Una crisis que venía de hace tiempo

De acuerdo a lo que trascendió, Heredia y Gandini atravesaban una crisis desde hace varios meses, pero en esta oportunidad no habrían logrado revertirla.

“No hay nada puntual… se acabó el amor”, aseguró Ochoa al aire, descartando conflictos específicos que hayan detonado la separación.

El panelista también fue claro al negar la presencia de terceros en discordia: “No hay infidelidades. Es una crisis que no pudieron superar. Tienen dos hijos y se los empezó a ver solos en eventos”, explicó.

Las señales que encendieron las alertas

Los rumores comenzaron a tomar fuerza cuando ambos dejaron de mostrarse juntos en apariciones públicas, algo que durante años fue habitual en la pareja.

“Él empezó a estar solo en varios lugares. Se los veía separados en eventos, algo raro porque siempre estaban juntos”, detalló el periodista.

Además, según su información, el actor ya habría compartido la decisión con su círculo más cercano: “Habló con dos personas amigas de la pareja, contó que estaban en una crisis, pero que no cree que esta vez puedan recomponer”.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la separación, aunque el silencio de ambos y los indicios recientes alimentan cada vez más las versiones de ruptura.



