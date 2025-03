Liga Federal de básquet: Pérfora frenó a Biguá y Pacífico dio el golpe en El Templo

Con dos partidos que se definieron de manera agónica y por ventaja mínima, se disputó la sexta fecha de la Liga Federal de básquet en su división Sur. Pérfora se quedó con el duelo de punta ante Biguá, le sacó el invicto y le ganó 72-71 en el Malvinas Argentinas; mientras que Pacífico se hizo fuerte en El Templo y venció a Centro Español por 68-67.

La jornada se completó con dos éxitos locales. Independiente superó a Del Progreso por 80-67 y Deportivo Roca cortó la racha y no le dio chances a Atlético Regina porque logró un claro 78-56, en el Gimena Padín. De esta manera, la tabla de posiciones se apretó en la previa del séptimo capítulo que irá este lunes 31 de marzo.

Pérfora, con sufrimiento hasta el final

Biguá tomó la delantera del partido desde los primeros minutos y se encaminó a su sexta victoria consecutiva, pero Pérfora no se entregó nunca y al final tuvo su premio. El equipo de la capital terminó arriba en los tres primeros parciales (18-21, 35-37 y 48-53), pero el local respondió con un 24-18 que sentenció la historia. Tomás Djenderedjian pudo llevar el partido a tiempo extra, pero falló el segundo libre y el festejo fue del Verde local.

Agustín Sánchez (19 puntos), Nahuel Vicentín (13 y rebotes) y Augusto Rossi (12) fueron los máximos anotadores del dueño de casa, mientras que Nahuel Muñoz (18), Bautista Ott (16) y Luciano Ravera (15) sobresalieron en la visita. Djenderdjian firmó un doble-doble con 12 tantos y 10 rebotes.

Pacífico, dueño de la batalla

En un partido cambiante, que arrancó a puro gol, pero terminó con un gasolero 68-67, Pacífico se llevó la mejor parte y ganó en Plottier. Español picó en punta por 26-24, el Decano terminó arriba por 44-36 y 55-49 en los siguientes parciales y aunque el local se la jugó y ganó 18-13 en el cierre, se quedó con las manos vacías.

Con Gustavo Maranguello a full con los rebotes (17), el equipo de la capital provincial marcó mucha diferencia en este rubro (49-29) y fue clave. Si de golear se trata, sobresalieron Lucas Romera (21), Mauricio Pane (14) y David Veliz (12). En el local los mejores resultaron Santiago Pacual (15) y Leandro Tapia (11).

El Decano se llevó un triunfazo del Templo. (Prensa Pacífico)

Roca cortó la racha y dominó a Regina

Deportivo Roca logró su primera victoria en la Liga Federal y lo hizo con un contundente 78-56 sobre Atlético Regina. El equipo local salió decidido a buscar el triunfo y fue categórico desde el inicio, a tal punto que la primera mitad se cerró por 47-22.

Mauricio Marin Lucero (17 puntos), Lutaro Casemayor (15), Lucas Villanueva (11 y 8 rebotes) y Ciro Zuluaga (11) fueron los destacados en el Depo, que también tuvo un gran partido de Emiliano Bell, quien quedó cerca del doble-doble, con 9 puntos y 9 asistencias. En el Albo se destacaron Sebastián Bernasconi (16) y Franco Leal (11), mientras que no fueron suficientes los 16 rebotes que tomó Samuel Diez.

Independiente lo ganó en el segundo cuarto

Luego de un arranque complejo (20-21), Independiente mostró su mejor versión en el segundo parcial y con un claro 25-12 marcó a fuego el partido, para dejar en el camino a Del Progreso por 80-69. El duelo fue muy cambiante, porque los roquenses ganaron 20-10 el tercero y el Rojo devolvió gentilezas en el último 24-14.

Francisco González fue uno de los mejores en La Caldera. (Prensa Independiente de Neuquén)

En medio de ese raro desarrollo, los que más claridad tuvieron fueron Marcelo Piuma (20) y Francisco González (18), goleadores del Rojo. El máximo anotador estuvo enfrente porque Ignacio Murias cerró la noche con 21. Si de claves se trata, Independiente estuvo muy fino en la línea de libres y terminó con un 89% (17-19), y sacó 10 rebotes de ventaja (42-32). El dato negativo: tuvo 21 pérdidas, contra 14 de su rival.

Posiciones y próxima

Cerrada la sexta fecha, Biguá (5-1) y Pérfora (5-1) lideran con 11 puntos, Independiente (4-2) y Pacífico (4-2) suman 10, Centro Español (2-4) y Atlético Regina (2-4) tienen 8, mientras que los roquenses de Del Progreso (1-5) y Roca (1-5) marchan con 7 unidades.

Este lunes 31 de marzo irá el séptimo capítulo, con este programa: a las 21, Independiente vs. Centro Español, (La Caldera) y Biguá vs. Atlético Regina (El Nido); a las 21:30, Pérfora vs. Deportivo Roca (Malvinas Argentinas) y Del Progreso vs. Pacífico (Gigante de la calle Maipú).