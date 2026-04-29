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Sociedad

Neuquén lanza su sistema de créditos hipotecarios: ya se conoció la fecha

El programa que forma parte de Neuquén Habita facilitará la construcción y ampliación de viviendas con plazos de hasta 20 años.

Ariela Pietrantuono

Por Ariela Pietrantuono

Los créditos hipotecarios buscarán que las familias puedan acceder a la vivienda. Foto: archivo Matías Subat.

Los créditos hipotecarios buscarán que las familias puedan acceder a la vivienda. Foto: archivo Matías Subat.

El gobierno de Neuquén anunció la fecha de lanzamiento del sistema de créditos provinciales hipotecarios durante un encuentro institucional con intendentes y presidentes de comisiones.

El plan anunciado por el gobernador, Rolando Figueroa, durante la apertura de las sesiones legislativas se pondrá en marcha el próximo 8 de mayo como parte del programa Neuquén Habita.

La reunión estuvo encabezada por el mandatario provincial y la presentación del programa estuvo a cargo de Tanya Bertoldi, ministra de Infraestructura, y Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat.

Las autoridades resaltaron que los créditos hipotecarios permitirán a las familias acceder a la vivienda, promoviendo el desarrollo de proyectos en todo el territorio.

Durante el encuentro también se firmaron convenios de colaboración con municipios buscando facilitar la gestión de los trámites vinculados a los créditos hipotecarios.

Cómo serán los créditos provinciales hipotecarios

La iniciativa será implementada a través del ministerio de Infraestructura y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

El crédito establece un plan de pago a 20 años y tendrán un tope máximo 150.000 millones de pesos, mientras que las cuotas a saldar no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales tanto individuales como familiares.

El programa apunta a las personas y familias que no posean vivienda previa y que proyecten construir su hogar único permanente. Un requisito fundamental es que se debe contar con un terreno escriturado y apto para hipoteca.

Además, los terrenos deben estar inscriptos en Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (R.U.Pro.Vi). El préstamo podrá ser utilizado para construcción, ampliación o reparación.

La devolución fue ideada con un tiempo de gracia, quienes reciban el beneficio comenzarán a saldar la deuda una vez que ingresen a la vivienda y dejen de pagar alquiler.


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El gobierno de Neuquén anunció la fecha de lanzamiento del sistema de créditos provinciales hipotecarios durante un encuentro institucional con intendentes y presidentes de comisiones.

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