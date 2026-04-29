La Legislatura de Río Negro sesionará este jueves con casi 300 proyectos en agenda

Con la culminación del plenario de comisiones, el poder legislativo da paso a la primera sesión ordinaria de 2026 con un importante volumen de iniciativas que alcanza un total de 289 proyectos. Entre ellos, se destacan 255 proyectos de resolución, comunicación y declaración, 2 proyectos de doble vuelta, 11 proyectos de ley con trámite reglamentario y 21 expedientes de urgente tratamiento.

Dentro del amplio abanico de proyectos que se sesionarán en el recinto, la agenda se inclina sobre los ámbitos de desarrollo económico, reformas estructurales, modernización y seguridad pública, destacando proyectos que ya se vienen tratando, tales como la exportación de GNL, la modificación de la Ley de Farmacias y el proyecto de Salud Digital. Pero también sumando nuevas iniciativas con gran repercusión social, entre las cuales se destaca la habilitación del uso de armas no letales por parte de la policía.

Frente al cúmulo de expedientes, Labor Parlamentaria resolvió que un grupo de iniciativas pasara a la próxima sesión.

Proyectos de Ley: FLNG, modernización y salud

Entre los proyectos más relevantes que llegarán al recinto se destaca la ratificación del acuerdo firmado el pasado 14, entre Rio Negro y las empresas Southern Energy S.A. y San Matías Pipeline S.A., enmarcado como “Proyecto FLNG”. El cual corresponde a la ley 497/2026 y se vincula a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en la zona de Fuerte Argentino.

En términos de salud se abren dos panoramas, por un lado, se debatirá la reforma del sistema farmacéutico provincial, que incluye modificaciones a la ley vigente con una ampliación en el acceso a medicamentos y la creación de la Productora Farmacéutica Rionegrina S.E. correspondiente al proyecto 369/2026. Mientras que, por otra parte, se hará énfasis en el proyecto sanitario 499/2026, vinculado a la regulación de Salud Digital en Río Negro, incorporando herramientas como la telemedicina y la receta electrónica.

Además, y vinculado al enfoque de renovación al que apuntan las propuestas, se tratará el proyecto 498/2026, que impulsa la modernización de la Secretaría de Trabajo provincial, con eje en la digitalización de procesos, el fortalecimiento de las inspecciones y nuevas herramientas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.

Seguridad y servicios

En términos de seguridad y justicia, se debatirá el proyecto 364/2026, impulsado por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), con el fin de autorizar a las fuerzas policiales a utilizar armas no letales como pistolas Taser, aerosoles irritantes y proyectiles de impacto controlado.

También se tratará el proyecto 247/2026, elevado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que propone la creación de un juzgado con competencia en materia de familia en San Antonio Oeste, mediante el desdoblamiento del actual Juzgado N.º 9, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia.

En cuanto a servicios, la sesión incluirá además un proyecto iniciado en noviembre del año pasado por los bloques Vamos con Todos y Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, que propone suspender hasta el 31 de diciembre de 2027 los cortes de servicios públicos esenciales como gas, energía eléctrica y agua. Dicha propuesta, busca garantizar la continuidad de las prestaciones, evitando su interrupción por falta de pago en contextos de vulnerabilidad económica.

Además, se prevé el tratamiento de la designación propuesta por el gobernador Alberto Weretilneck de Néstor Pérez como superintendente general del Departamento Provincial de Aguas (DPA) en reemplazo de Gastón Renda, quien pasaría a desempeñarse en la presidencia de la empresa estatal Generación y Riego S.A.U.

Desarrollo local, historia y nombramientos

Finalmente, en cuanto a desarrollo local, histórico y cultural, se prevé, por un lado, el tratamiento de transferencias de tierras para instituciones deportivas y municipios, como la donación de una parcela al Club Deportivo San Javier y la cesión de un inmueble a la Municipalidad de Río Colorado para un loteo urbano y puesta en valor del centro histórico. Y, por otro lado, la declaración del paraje Pilcaniyeu Viejo como sitio histórico y el nombramiento de monumentos a edificios emblemáticos ubicados en el predio del Centro Educativo Rural del lugar.

Por último, y en relación a nombramientos, se debatirá el cambio de denominación de la Comisión de Fomento de Paso Flores por “Siete Parajes”.