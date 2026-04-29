«¡Alcanza suficiente, chorros!»: los gritos de Milei contra los periodistas sobre las respuestas de Adorni en el Congreso

El presidente Javier Milei una vez más apuntó con los periodistas parlamentarios acreditados en el Congreso y los calificó de «corruptos». Después, en uno de los pasillos del recinto, el mandatario les gritó «chorros» luego de que le consultaran sobre la situación de Manuel Adorni.

El nuevo cruce se originó en el contexto de la presentación del informe de gestión que está llevando a cabo el jefe de Gabinete.

El grito de Milei a los periodistas desde su palco en el Congreso

Previo a que inicie el acto en la Cámara de Diputados, el mandatario mantuvo un diálogo con algunos trabajadores de prensa. En ese momento uno de ellos lanzó una pregunta acerca de «por qué sostenía a un funcionario corrupto», haciendo referencia a la investigación que atraviesa por enriquecimiento ilícito Manuel Adorni.

La respuesta de Javier Milei fue rápida y contundente: «Los corruptos son ustedes».

Este cruce se suma a los ya registrados la semana pasada donde apuntó contra los periodistas denunciados por filmar en los pasillos de la Casa Rosada, Luciana Gauna e Ignacio Salerno. En ese entonces, los calificó de «basuras inmundas», «delincuentes» y los acusó de haber cometido «un delito grave«.

La presencia del presidente junto a la secretaria de presidencia, Karina Milei, es una de las tantas muestras de apoyo que tuvo el Gobierno con Manuel Adorni luego de la serie de acusaciones por omisión maliciosa en su declaración juranda por no incluir dos propiedades: una en el barrio porteño de Caballito y otra en Exaltación de la Cruz, a su nombre y al de su esposa, Bettina Angeletti.

Con información de NA

«¡Alcanza suficiente, chorros!»: la respuesta de Milei sobre las declaraciones de Adorni

El presidente siguió con los gritos una vez que se disponía a abandonar el recinto. Ante la consulta de un trabajador de prensa sobre si alcanzaban las respuestas de Manuel Adorni sobre su situación patrimonial, el jefe de Estado aseveró: «¡Alcanza suficiente, chorros!».