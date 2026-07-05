Liga Federal de básquet: Pérfora y Pacífico van por el pase, Centro Español se despidió

Dos series empatadas, una despedida y la otra que va por el segundo juego. Así está la situación para los equipos de Neuquén en la Liga Federal de básquet: Pérfora y Pacífico irán este domingo por el pase a la siguiente instancia, Centro Español le dijo adiós a la competencia e Independiente se presentará ante su gente, con el objetivo de igualar la llave con Regatas de San Nicolás.

El Verde de Plaza Huincul superó con claridad a All Boys de Santa Rosa, por 86-61 y desde las 21 buscará repetir en el Oscar Piti Claris. El Decano perdió 91-80 con Belgrano, en San Nicolás, y se medirán desde las 20:30 en la ciudad bonaerense. El equipo Gallego, por su parte, no pudo con Ferro de Pico y el claro 83-66 lo dejó fuera de acción.

Pérfora no dejó dudas

Pérfora tuvo un arranque furioso, ganó el segundo cuarto por 33-13 y a partir de ahí controló el partido ante All Boys. Si Julián Ruiz, lesionado, pero con la vuelta de Sebastián Vega (13 puntos), el equipo de Fernando Claris empardó la serie y ahora tratará de cerrarla. El goleador fue Pedro Emilio, con 21, seguido de Nahuel Vicentín, con 17. Federico Torres y Agustín Sánchez, ex Pérfora, anotaron 14 en la visita.

Si de estadísticas se trata, los triples fueron determinantes: el Verde terminó con un 50% (16-32) contra un 15% (4-27) de los pampeanos. Además, lo triplicó en asistencias (21-7) y lo duplicó en recuperos (18-9).

Pacífico falló desde la línea

10-22 fue el registro de final desde la línea de los suspiros y ahí se puede explicar uno de los factores de la derrota en San Nicolás. Así y todo, estuvo en partido porque logó bajar la diferencia a un dígito en todo momento. Con la llave 1-1, sabe que puede dar el batacazo en San Nicolás.

Giaccio (5) y Sánchez (11) fueron los goleadores en el juego II. Este domingo definen la llave. (Prensa Belgrano de San Nicolás)

Exequiel Sánchez, con 15, fue el mejor del Decano, seguido de Matías Stanic, David Véliz y Gustavo Maranguello, con 14 cada uno. En el local sobresalieron Lorenzo Giaccio (20), Santiago Pérez (20), Lucas Núñez, el mejor de la cancha, con 19 y 11 rebotes.

El Torito no pudo en La Pampa

Las chances de Centro Español se esfumaron muy rápido en General Pico. Empezó a jugar con la serie 0-1 y Ferro ganó con claridad el primer parcial (23-9). Al Torito se le hizo cuesta arriba y el local dominó a voluntad. 48-36 y 63-50 terminaron los otros parciales. Martín Chervo (21) fue el goleador del local, mientras que en el equipo de Plottier se destacaron Emilio Santana y Quimey Acosta, con 21 cada uno.

Juan Peral en acción, durante el partido entre Ferro de Pico y Español en tierras pampeanas. (Presan Ferro)

Independiente, por el empate

Este domingo 5 de julio, a partir de las 20:30 y en La Caldera, Independiente recibirá a Regatas de San Nicolás, en el juego N° 2 de la llave interconferencias entre Sur y Sudeste. Luego del 81-68 en la provincia de Buenos Aires, el Rojo tratará de devolver gentilezas y estirar la definición para el lunes.