Liga Federal de básquet: Pérfora y Pacífico van por el pase, Centro Español se despidió
El Verde se la juega en casa y el Decano, en San Nicolás: las dos series están empatadas 1-1. Al Torito de Plottier le barrieron la serie en General Pico. Independiente buscará igualar su llave en La Caldera.
Dos series empatadas, una despedida y la otra que va por el segundo juego. Así está la situación para los equipos de Neuquén en la Liga Federal de básquet: Pérfora y Pacífico irán este domingo por el pase a la siguiente instancia, Centro Español le dijo adiós a la competencia e Independiente se presentará ante su gente, con el objetivo de igualar la llave con Regatas de San Nicolás.
El Verde de Plaza Huincul superó con claridad a All Boys de Santa Rosa, por 86-61 y desde las 21 buscará repetir en el Oscar Piti Claris. El Decano perdió 91-80 con Belgrano, en San Nicolás, y se medirán desde las 20:30 en la ciudad bonaerense. El equipo Gallego, por su parte, no pudo con Ferro de Pico y el claro 83-66 lo dejó fuera de acción.
Pérfora no dejó dudas
Pérfora tuvo un arranque furioso, ganó el segundo cuarto por 33-13 y a partir de ahí controló el partido ante All Boys. Si Julián Ruiz, lesionado, pero con la vuelta de Sebastián Vega (13 puntos), el equipo de Fernando Claris empardó la serie y ahora tratará de cerrarla. El goleador fue Pedro Emilio, con 21, seguido de Nahuel Vicentín, con 17. Federico Torres y Agustín Sánchez, ex Pérfora, anotaron 14 en la visita.
Si de estadísticas se trata, los triples fueron determinantes: el Verde terminó con un 50% (16-32) contra un 15% (4-27) de los pampeanos. Además, lo triplicó en asistencias (21-7) y lo duplicó en recuperos (18-9).
Pacífico falló desde la línea
10-22 fue el registro de final desde la línea de los suspiros y ahí se puede explicar uno de los factores de la derrota en San Nicolás. Así y todo, estuvo en partido porque logó bajar la diferencia a un dígito en todo momento. Con la llave 1-1, sabe que puede dar el batacazo en San Nicolás.
Exequiel Sánchez, con 15, fue el mejor del Decano, seguido de Matías Stanic, David Véliz y Gustavo Maranguello, con 14 cada uno. En el local sobresalieron Lorenzo Giaccio (20), Santiago Pérez (20), Lucas Núñez, el mejor de la cancha, con 19 y 11 rebotes.
El Torito no pudo en La Pampa
Las chances de Centro Español se esfumaron muy rápido en General Pico. Empezó a jugar con la serie 0-1 y Ferro ganó con claridad el primer parcial (23-9). Al Torito se le hizo cuesta arriba y el local dominó a voluntad. 48-36 y 63-50 terminaron los otros parciales. Martín Chervo (21) fue el goleador del local, mientras que en el equipo de Plottier se destacaron Emilio Santana y Quimey Acosta, con 21 cada uno.
Independiente, por el empate
Este domingo 5 de julio, a partir de las 20:30 y en La Caldera, Independiente recibirá a Regatas de San Nicolás, en el juego N° 2 de la llave interconferencias entre Sur y Sudeste. Luego del 81-68 en la provincia de Buenos Aires, el Rojo tratará de devolver gentilezas y estirar la definición para el lunes.
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