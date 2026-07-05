La ola de frío polar paraliza las clases en Neuquén: adelantan las vacaciones de invierno 2026 en tres localidades

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén tuvo que activar un plan de emergencia ante la ola de frío polar. De forma excepcional, las clases quedaron suspendidas desde este lunes 6 de julio en una veintena de colegios del norte y noroeste neuquino, extendiendo las vacaciones de invierno a tres semanas.

El motivo detrás de la decisión se debe a la baja presión de gas natural que tienen las redes de la zona. Qué dijo el CPE y cuál fue el pedido de Hidenesa.

Ante el riesgo de desabastecimiento de gas natural, la empresa estatal Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa) solicitó al CPE «arbitrar los medios necesarios para restringir el consumo de gas en todos los edificios educativos y otras dependencias de las localidades mencionada, en el marco de la situación generada por la baja presión y déficit de suministro de gas natural»

El factor desencadenante fue el drástico aumento de la demanda domiciliaria por las temperaturas bajo cero registradas en el interior provincial. Al no dar abasto el sistema de gas, Hidenesa recurrió a las normativas de Enargas y la Ley Nacional 24.076 para forzar el recorte en el sector público.

Desde el gobierno provincial aclararon que la medida busca mitigar el déficit operativo sin que los alumnos pierdan días pedagógicos netos, ya que las tres semanas contemplan los 10 días hábiles que ya estaban fijados por el Calendario Escolar Situado 2026.

Las escuelas que adelantarán su receso invernal este 2026 en Neuquén

La resolución del CPE impacta de lleno en los establecimientos de Loncopué, Caviahue y El Huecú. Los colegios que cierran sus puertas de manera anticipada son:

Escuelas Primarias: N° 50, Nº 164, Nº 168 y Nº 328.

N° 50, Nº 164, Nº 168 y Nº 328. Escuelas Infantiles y Jardines: Nº 2 y Nº 92.

Nº 2 y Nº 92. Secundarios y técnicas: CPEM Nº 10, CPEM Nº 30 y CPEM Nº 74.

CPEM Nº 10, CPEM Nº 30 y CPEM Nº 74. Educación de Adultos y Formación Profesional: Nucleamiento N° 09 y CFP N° 8.

Nucleamiento N° 09 y CFP N° 8. Educación Física y Especial: CEF Nº 18, CEF N° 20 y Escuela Especial Nº 12.

CEF Nº 18, CEF N° 20 y Escuela Especial Nº 12. Nivel Superior: IFD Nº 10 y la Residencia Estudiantil de Loncopué.

El receso que originalmente debía comenzar el 13 de julio se adelantó una semana entera, según informaron desde Provincia. La medida rige hasta el viernes 24 de julio de 2026 y abarca a todos los niveles de las tres localidades afectadas.