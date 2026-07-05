Cómo hacer papas gratinadas al horno con mucho queso y una textura irresistible

Las papas gratinadas son uno de esos platos clásicos que nunca fallan. Con una textura suave por dentro, una cubierta dorada y una mezcla de crema y queso, son ideales para acompañar carnes, pollo o incluso para disfrutar como plato principal con una ensalada.

Ingredientes

1 kg de papas

300 ml de crema de leche

200 ml de leche

250 g de queso mozzarella rallado

80 g de queso parmesano rallado

2 dientes de ajo

30 g de manteca

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo preparar papas gratinadas

Precalentá el horno a 190 °C. Pelá las papas y cortalas en rodajas finas, de unos 3 milímetros de espesor. Frotá una fuente para horno con los dientes de ajo y luego untala con la manteca. Mezclá la crema de leche con la leche. Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Colocá una capa de papas en la fuente, cubrí con parte de la mezcla de crema y espolvoreá mozzarella. Repetí el procedimiento hasta terminar los ingredientes. Finalizá con el queso parmesano para lograr una costra bien dorada. Cubrí la fuente con papel aluminio y horneá durante 45 minutos. Retirá el aluminio y cociná entre 20 y 25 minutos más, hasta que la superficie esté gratinada y las papas tiernas. Dejá reposar 10 minutos antes de servir para que el gratinado tome consistencia.

Consejos para que queden perfectas

Si querés un sabor más intenso, agregá unas hojas de tomillo o romero entre las capas.

También podés incorporar panceta dorada o cebolla caramelizada para una versión más completa.

Elegí papas de pulpa amarilla o aptas para horno, ya que conservan mejor la textura durante la cocción.

El reposo antes de servir ayuda a que el gratinado no se desarme al cortarlo.

El resultado es un plato cremoso, con una capa superior crocante y un interior suave que combina con casi cualquier menú.