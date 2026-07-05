Pan de jamón y queso al sartén: el desayuno rápido que está listo en 10 minutos

Ideal para las mañanas con poco tiempo, este pan de jamón y queso al sartén es una opción fácil, económica y muy sabrosa. No necesita horno ni levadura, lleva ingredientes básicos y queda con una corteza dorada por fuera y un interior suave con el queso derretido.

Ingredientes (2 porciones)

1 taza de harina leudante

1 huevo

3 cucharadas de leche

1 cucharada de aceite

1 pizca de sal

100 gramos de queso mozzarella o cremoso

100 gramos de jamón cocido

Manteca o unas gotas de aceite para la sartén

Paso a paso

En un bowl mezclá la harina, el huevo, la leche, el aceite y la sal hasta obtener una masa suave. Si está muy seca, agregá un poco más de leche. Dividí la masa en dos partes iguales. Estirá cada porción formando un disco de aproximadamente medio centímetro de espesor. Colocá sobre uno de los discos el jamón y el queso, dejando libre el borde. Cubrí con el otro disco y presioná bien los bordes para sellarlos. Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo y untala apenas con manteca o aceite. Cociná el pan durante 6 a 8 minutos por lado, con la sartén tapada, hasta que quede bien dorado y el queso se derrita. Retirá, dejá reposar un minuto y serví caliente.

Consejos para que quede perfecto

Cociná siempre a fuego bajo para que el interior se cocine antes de que se queme la superficie.

Podés agregar orégano, pimienta, queso rallado o semillas a la masa para darle más sabor.

También queda muy bien con tomate en rodajas, espinaca, cebolla caramelizada o queso azul.

Si querés una versión más liviana, utilizá queso descremado y jamón natural.

¿Con qué acompañarlo?

Este pan de jamón y queso combina muy bien con café con leche, mate o té. También puede acompañarse con frutas frescas o un jugo natural para lograr un desayuno más completo. Incluso es una excelente opción para una merienda o una cena rápida cuando hay poco tiempo para cocinar.