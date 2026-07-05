Pan de jamón y queso al sartén: el desayuno rápido que está listo en 10 minutos
Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, esta receta permite preparar un pan relleno de jamón y queso, dorado por fuera y con un interior bien fundente, ideal para el desayuno o la merienda.
Ideal para las mañanas con poco tiempo, este pan de jamón y queso al sartén es una opción fácil, económica y muy sabrosa. No necesita horno ni levadura, lleva ingredientes básicos y queda con una corteza dorada por fuera y un interior suave con el queso derretido.
Ingredientes (2 porciones)
- 1 taza de harina leudante
- 1 huevo
- 3 cucharadas de leche
- 1 cucharada de aceite
- 1 pizca de sal
- 100 gramos de queso mozzarella o cremoso
- 100 gramos de jamón cocido
- Manteca o unas gotas de aceite para la sartén
Paso a paso
- En un bowl mezclá la harina, el huevo, la leche, el aceite y la sal hasta obtener una masa suave. Si está muy seca, agregá un poco más de leche.
- Dividí la masa en dos partes iguales.
- Estirá cada porción formando un disco de aproximadamente medio centímetro de espesor.
- Colocá sobre uno de los discos el jamón y el queso, dejando libre el borde.
- Cubrí con el otro disco y presioná bien los bordes para sellarlos.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo y untala apenas con manteca o aceite.
- Cociná el pan durante 6 a 8 minutos por lado, con la sartén tapada, hasta que quede bien dorado y el queso se derrita.
- Retirá, dejá reposar un minuto y serví caliente.
Consejos para que quede perfecto
- Cociná siempre a fuego bajo para que el interior se cocine antes de que se queme la superficie.
- Podés agregar orégano, pimienta, queso rallado o semillas a la masa para darle más sabor.
- También queda muy bien con tomate en rodajas, espinaca, cebolla caramelizada o queso azul.
- Si querés una versión más liviana, utilizá queso descremado y jamón natural.
¿Con qué acompañarlo?
Este pan de jamón y queso combina muy bien con café con leche, mate o té. También puede acompañarse con frutas frescas o un jugo natural para lograr un desayuno más completo. Incluso es una excelente opción para una merienda o una cena rápida cuando hay poco tiempo para cocinar.
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