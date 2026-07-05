Viedma habilitó el pago semestral de tasas municipales con un 18% de descuento: quiénes pueden acceder

La Municipalidad de Viedma habilitó el pago semestral de tasas con descuento. Foto: Marcelo Ochoa.

La Municipalidad de Viedma habilitó el pago semestral de tasas municipales con un descuento del 18% para los contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales. La modalidad estará disponible hasta el 21 de agosto de 2026.

El beneficio comprende el Impuesto al Baldío y la Tasa de Limpieza y Conservación de la Vía Pública, y busca ofrecer una alternativa de pago anticipado que permita reducir trámites y acceder a un ahorro.

Desde el municipio recordaron que esta modalidad comenzó a implementarse en 2025 como una opción para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante un único pago correspondiente al semestre.

Cómo acceder al pago semestral

Los vecinos pueden gestionar el pago de distintas maneras:

A través de la Ventanilla Digital , ingresando a ventanilla.viedma.gob.ar .

, ingresando a . Por correo electrónico

Mediante WhatsApp

De forma presencial en las oficinas de Rentas, ubicadas en Roca 146.

Para realizar el trámite es necesario contar con el número de partida del inmueble.

Pago online y aplicación móvil

Desde la Municipalidad destacaron que la Ventanilla Digital permite realizar el pago de tasas de forma remota, evitando la concurrencia a las oficinas y reduciendo el uso de papel.

En la plataforma, el pago semestral aparece automáticamente dentro del apartado «Pago anual/semestral». Además, el servicio también está disponible mediante la aplicación Ventanilla Digital, que puede descargarse para dispositivos Android desde Google Play Store.