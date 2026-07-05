Mataron a su vecino y quemaron la casa para ocultar pruebas en Cinco Saltos: hay tres imputados

Dos hombres y una mujer fueron imputados este domingo por el homicidio agravado de Ceferino Guerra, asesinado la noche del viernes 3 de julio en una vivienda del barrio Michi Michi, en Cinco Saltos. La Fiscalía sostiene que los acusados ingresaron de manera coordinada al domicilio, uno de ellos efectuó un disparo de escopeta a corta distancia contra la víctima y luego el grupo incendió la casa para intentar eliminar rastros del crimen.

Tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva de los tres imputados por el plazo de cuatro meses, al considerar acreditados riesgos de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a víctimas y testigos.

La acusación: un ataque planificado entre vecinos enfrentados

El fiscal Leandro López sostuvo que los tres acusados actuaron con «pleno dominio del hecho y distribución de tareas» al ingresar a la vivienda donde residían Ceferino Guerra y otras dos personas.

Según la teoría del caso, los imputados mantenían una enemistad de larga data con los ocupantes de la vivienda, marcada por peleas, amenazas y denuncias previas.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, mientras dos residentes permanecían en una habitación escucharon que varias personas se acercaban gritando hacia la casa. Ante el temor por los antecedentes de violencia con sus vecinos, escaparon por la parte trasera del inmueble.

Mientras huían, oyeron detonaciones y, una vez a resguardo, observaron cómo la vivienda era consumida por las llamas.

Para la Fiscalía, Guerra decidió permanecer en el comedor de la vivienda para enfrentar el ataque. Allí recibió un disparo de escopeta en el cuello efectuado a muy corta distancia, lesión que le provocó la muerte prácticamente en el acto.

La hipótesis del incendio para borrar pruebas

El Ministerio Público Fiscal afirmó que, una vez consumado el homicidio, los acusados prendieron fuego intencionalmente la vivienda.

Según la acusación, el incendio tuvo como objetivo ocultar el crimen y destruir posibles elementos probatorios. La casa, construida con paredes de ladrillo y techo de chapa, quedó completamente destruida.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que los hechos encuadran en el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso con daño por incendio.

La jueza, sin embargo, resolvió excluir de manera provisoria la figura de encubrimiento agravado que también había sido solicitada por la Fiscalía.

La autopsia confirmó un disparo a corta distancia

La identificación de la víctima presentó dificultades debido al estado en que fue hallado el cuerpo tras el incendio.

La Fiscalía explicó que la identidad pudo establecerse mediante las declaraciones de las personas que estaban en la vivienda, el testimonio de la pareja de Guerra y los primeros relevamientos realizados por la Policía de Río Negro y el Gabinete de Criminalística.

El informe preliminar de autopsia, elaborado por el Cuerpo de Investigación Forense, determinó que Guerra recibió un disparo frontal hacia uno de los laterales del cuello efectuado a muy corta distancia.

Los peritos hallaron múltiples perdigones y parte del taco contenedor del cartucho, elementos que permitieron concluir que la muerte fue inmediata. La investigación continúa para establecer el calibre exacto del arma utilizada y determinar si se trató de una escopeta convencional o de fabricación casera.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía

Entre los principales elementos incorporados a la investigación figuran las declaraciones de las dos personas que lograron escapar del inmueble, el testimonio de la pareja de la víctima y el relato de un vecino que aseguró haber escuchado una detonación antes de ver la vivienda envuelta en llamas.

También forman parte del expediente las actuaciones del personal policial que acudió tras recibir dos llamados de emergencia, los informes del Gabinete de Criminalística y las evidencias recolectadas en el lugar del hecho.

La Fiscalía incorporó además un informe de la Oficina de Atención a la Víctima que da cuenta del estado de temor y conmoción de las personas afectadas. Según los testimonios reunidos durante la investigación, las amenazas y los episodios de violencia entre ambas familias se habrían repetido durante los últimos años.

Mientras tanto, continúan las inspecciones sobre el inmueble siniestrado y se aguarda el informe de Bomberos, que permitirá establecer cómo se inició y propagó el incendio.

La defensa cuestionó la acusación

El defensor penal público Horacio Briges Doyhenard se opuso a la formulación de cargos al sostener que la acusación no individualiza con precisión la conducta atribuida a cada uno de los imputados.

También cuestionó la calificación legal al señalar que el conflicto previo entre vecinos no alcanza para demostrar un acuerdo anticipado destinado a cometer el homicidio. Además, remarcó que no existen testigos presenciales ni del disparo fatal ni del inicio del incendio.

Los tres imputados decidieron declarar durante la audiencia, pese a la recomendación de su defensor de abstenerse.

Finalmente, la magistrada tuvo por formulados los cargos, habilitó la investigación penal preparatoria y ordenó que los tres acusados permanezcan detenidos durante cuatro meses. El Servicio Penitenciario Provincial definirá el establecimiento donde cumplirán la medida cautelar.