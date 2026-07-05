Equilibrio al límite: la estrategia secreta de Diego Santilli para sobrevivir a la interna de Karina Milei y Santiago Caputo

El nuevo diseño del Gobierno nacional comenzó a operar bajo una fuerte reconfiguración de fuerzas en el corazón de la Casa Rosada. Tras asumir la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, Diego Santilli dictó una orden estricta a su equipo de colaboradores: mantenerse al margen de las disputas internas y concentrarse de forma exclusiva en la gestión pública.

El flamante ministro coordinador asume el cargo con plena conciencia del escenario que enfrenta en Casa Rosada. En su entorno confían en que es el único actor capaz de articular un equilibrio real entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor estrella, Santiago Caputo.

Sin embargo, la regla de supervivencia que fijó el «Colo» es clara: mantendrá contactos mínimos y reservados con Caputo, mientras que exagerará públicamente su alineamiento con la hermana del Presidente. Ante cualquier escenario de conflicto en el «Triángulo de Hierro», la respuesta de la Jefatura de Gabinete siempre será volcarse a favor de «El Jefe».

La distancia con el PRO y el rol de puente con Mauricio Macri

El desembarco en el cargo generó un clima de euforia contenida en las oficinas de Santilli. Aunque su plan original era permanecer en el Ministerio del Interior para construir su candidatura a gobernador bonaerense de cara a las elecciones 2027, la crisis en el Gabinete aceleró los tiempos.

En los pasillos de la Jefatura se percibe una sintonía de revancha silenciosa hacia la conducción de su partido de origen:

El pago de la fidelidad: «Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta) nunca le hubieran pagado como le pagó Karina», deslizan cerca del funcionario, en referencia al respaldo brindado por los hermanos Milei desde su acercamiento en 2023.

«Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta) nunca le hubieran pagado como le pagó Karina», deslizan cerca del funcionario, en referencia al respaldo brindado por los hermanos Milei desde su acercamiento en 2023. Desconfianza amarilla: en el santillismo interpretaron los efusivos elogios públicos que le dedicaron los referentes del PRO tras su jura como una maniobra «para complicarlo» en la interna libertaria.

en el santillismo interpretaron los efusivos elogios públicos que le dedicaron los referentes del PRO tras su jura como una maniobra «para complicarlo» en la interna libertaria. El rol de enlace: pese a las tensiones, Santilli mantendrá su perfil híbrido. No apurará su afiliación formal a La Libertad Avanza (LLA) porque en el oficialismo asumen que «sirve más como PRO» para operar como puente con Macri, replicando la tarea que desempeñaba el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo. En la Casa Rosada aseguran que la principal preocupación del expresidente se limita a retener el control de la Capital Federal.

La estrategia discursiva de Santilli hacia adelante se enfocará en una defensa cerrada de la gestión económica de Javier Milei, la postergación de las definiciones proselitistas en la provincia de Buenos Aires, el acercamiento a sectores del radicalismo y una confrontación directa contra el gobernador Axel Kicillof.

El factor Pettovello y el colapso que detonó la salida de Manuel Adorni

Detrás del prolongado abrazo de despedida que el Presidente le dedicó a Adorni en el Salón Blanco, se esconden tensiones de gestión que terminaron por precipitar su eyección. Una de las principales impulsoras de su salida fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El conflicto definitivo estalló durante el viaje presidencial a Madrid. Pettovello transmitió su malestar a Milei luego de que Adorni apurara, de forma inconsulta, el anuncio sobre la gratuidad del boleto subsidiado de la tarjeta SUBE para los beneficiarios del Certificado de Discapacidad.

La medida, lanzada de manera unilateral para exhibir iniciativa política en medio del desgaste judicial del vocero, provocó un inmediato colapso operativo en las oficinas de la ANSES.

Las imágenes de largas filas de usuarios reclamando turnos impactaron de forma negativa en una administración que ya enfrentaba cuestionamientos por el manejo de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La intervención de Pettovello terminó de convencer al jefe de Estado de la necesidad de un recambio en el área.

La decisión de romper definitivamente con la etapa anterior quedó escenificada en Misiones, durante el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de LLA encabezado por Karina Milei. En el evento se notificó la exclusión de Javier Lanari, histórico número dos de la vocería y armador clave en el territorio litoraleño, consolidando una purga total sobre el equipo de Adorni.

La negociación por las PASO y la presión con las colectoras

En el plano legislativo, el Gobierno se prepara para avanzar con la reforma política en el Congreso de la Nación. Desde Casa Rosada admiten que la inclusión del sistema de colectoras en el proyecto oficial no responde a una convicción ideológica de la escudería Menem, sino a una herramienta estratégica arrojada a las provincias para destrabar las conversaciones.

La apuesta de la Casa Rosada es utilizar la discusión de las colectoras como un elemento de presión para forzar a los gobernadores a negociar el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo: la suspensión o eliminación definitiva de las PASO.

Por el momento, los armadores políticos de Karina Milei recibieron con satisfacción el saludo público del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la presencia del mandatario santacruceño, Claudio Vidal, en el acto de jura de Santilli. La mira de la Jefatura de Gabinete está puesta en ampliar la convocatoria de mandatarios provinciales durante el próximo acto oficialista en Tucumán, bajo la estricta coordinación del tucumano Osvaldo Jaldo.