Un motociclista sufrió la amputación de una pierna tras un grave choque en San Antonio Oeste

Un joven motociclista resultó gravemente herido y sufrió la amputación de una pierna luego de protagonizar un violento siniestro vial ocurrido el sábado por la noche en San Antonio Oeste.

La víctima permanece internado en el hospital de Carmen de Patagones, donde recibió atención médica tras la gravedad de las lesiones.

Qué se sabe sobre la mecánica del choque

El hecho ocurrió alrededor de las 20. De acuerdo con la información preliminar, un camión Mercedes-Benz circulaba en sentido oeste-este cuando fue alcanzado por tres motocicletas que, según los primeros testimonios, se desplazaban a alta velocidad y realizando maniobras en zigzag.

Siempre según esa reconstrucción inicial, el motociclista circulaba detrás del camión y, al mismo tiempo, una Chevrolet Tracker conducida por un hombre de más de 70 años intentó sobrepasar al vehículo de mayor porte. Cuando la camioneta ya había avanzado aproximadamente la mitad de la maniobra de sobrepaso, se produjo la colisión con la motocicleta que conducía el joven.

Tras el impacto, las otras dos motocicletas que acompañaban a la víctima abandonaron el lugar sin detenerse.

Como consecuencia del fuerte choque, el hombre sufrió heridas de extrema gravedad que obligaron a los médicos a amputarle una de sus piernas. Posteriormente fue derivado al hospital de Patagones, donde permanece internado.