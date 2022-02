Liga Federal: Roca y Pérfora no fallaron como locales

Lo realizado en el primer cuarto 28 a 9 llevó a Deportivo Roca a una cierta comodidad que se convirtió en susto, porque cuando Petrolero Argentino sacudió esa modorra de los 10 iniciales puso en apuros al local que necesitó la línea de simples para abrochar el triunfo: 88 a 81.

Así viene la Liga Federal, con partidos reñidos, de marcas pegajosas y cierta voluntad cuando no hay caminos liberados al cesto. Anoche, Roca y Petro animaron en el Gimena Padín un juego cargado de condimentos emocionales y tácticos.

cabré entró con la mano caliente y Roca sacó una luz de 19 puntos en el primer cuarto. Unas de las corridas productivas del escolta. Foto: Gino Avoledo

Roca fue una aplanadora en el 1C; tuvo gol exterior ante la marca zonal. Hirió en la zona pintada y, sobre todo, en la marca no falló poniendo presión en el traslado del balón visitante -lo llevó a unos recuperos y dobles en bandeja-.

Para Sergio Bellandi (DT visitante) esto fue un dolor de cabeza, debió acudir más de una vez a la banca para intentar frenar lo que imponían los roquenses (28-9 al primer descanso prolongado).

Encontró Petrolero la primera reacción en el inicio del 2C. Metió mejor marca y, lentamente, se fueron amigando con el aro Agustín Merino (25 puntos) y compañía. Petro ganó ese tramo -21 a 13- poniéndose a 9 al promediar el parcial.

A la salida del entretiempo se dio un partido con más concentración en cancha y con ofensivas más elaboradas. Roca empezó a gravitar con los aportes repartidos en ofensiva de: Agustín Sánchez (29 puntos); Facundo Troncoso (18); Joaquín Cabré (16) y Adolfó García Barros (14). Se fue a la tercera transición ganando 70 a 53. Y con Jorge Coronado ya sin jugar (lesión).

Sin embargo, Petrolero no aflojó en las piernas y se propuso con la marca exigir -más- a su rival, y eso lo llevó a tener reiteradas opciones en ofensiva (se puso a cinco, y dinámico para dar el zarpazo).

Petrolero tuvo reacción en el Gimena Padín, pero no le alcanzó. Foto: Gino Avoledo

Pero a Petrolero no le alcanzó, la reacción no tuvo continuidad ante un rival que si bien ganó evidenció ciertos climas mentales que deberá corregir para no pasar aprietos cuando logra marcadas diferencias, como las que dispuso anoche en el Gimena Padín. Roca necesitó de los libres para cerrarlo y esta vez no falló (Bell, Sánchez y Troncoso).

En Plaza Huincul está el puntero de la Zona Patagonia de la Liga Federal: Pérfora. Y lo demostró con una soberbia actuación ante Zorros, a quien superó de forma clara por 86 a 59.

Fernando Claris uso la banca y hubo goleo repartido en el “verde”. Nicolás Ruiz con 15 puntos fue el abanderado en las anotaciones.

En al visita sobresalieron los arrestos de Anthony Joseph (15); Thiago Serna (14) y Esteban Paganini (12).

La actividad de la Liga Federal continuará esta semana con los siguientes cotejos: miércoles Pérfora recibirá a Biguá; jueves Independiente con Centenario y Pacífico ante Deportivo Roca. El viernes Centro Español será local de Petrolero Argentino.