Lionel Messi buscará seguir en carrera con Inter Miami en la Concachampions

Lionel Messi se enfrenta a un desafío a todo o nada con Inter Miami en la Concachampions, donde buscará la remontada ante Los Angeles FC en la vuelta de los cuartos de final.

Con el capitán argentino desde el inicio, deberá dar vuelta la serie, si quiere seguir en carrera, con el apoyo de sus hinchas de local en el Chase Stadium. El conjunto de la Florida, dirigido por Javier Mascherano, necesita ganar sí o sí tras el 0-1 en la ida ante un rival irregular, actualmente noveno en la Conferencia Este de la MLS.

Las Garzas buscarán trasladar su buen presente en la MLS, donde empataron 1-1 con Toronto FC en la última fecha, pero están segundos con 14 puntos sobre 18 posibles que reflejan la solidez conseguida en el torneo local.

En su gran aspiración internacional en la Concachampions, Inter Miami ya eliminó en las fases anteriores a Sporting Kansas City por 4-1 en el global y luego a Cavalier FC de Jamaica por 4-0.

The comeback game. See you tomorrow at @chase_stadium 🏟️😤 pic.twitter.com/HUCxfTAdfu