Mac Allister volvió al gol en la victoria de Liverpool ante Crystal Palace por la Premier League

Alexis Mac Allister marcó un gol en el triunfo de Liverpool por 3-1 ante Crystal Palace, en Selhurst Park, por la décima fecha de la Premier League. El mediocampista argentino abrió el marcador con un cabezazo.

El volante campeón del mundo apareció a los 40 minutos del primer tiempo para romper el cero. Tras un tiro libre ejecutado por Dominik Szoboszlai, Mac Allister se anticipó a los defensores y conectó de cabeza para vencer al arquero rival.

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De esta manera, volvió a convertir después de 19 días. Su último tanto había sido el 20 de octubre, cuando marcó por duplicado en el triunfo 4-3 frente al Villarreal por la Champions League.

En el complemento, los Reds ampliaron la ventaja con los goles de Florian Wirtz y Alexander Isak. El delantero sueco anotó a los 89 minutos y parecía sentenciar el encuentro, pero Crystal Palace todavía tuvo tiempo para descontar.

En el quinto minuto de descuento, Eddie Nketiah convirtió de penal y estableció el 3-1 definitivo. La infracción fue sancionada por una falta de Milos Kerkez sobre Darío Osorio, que le permitió al conjunto local achicar la diferencia sobre el cierre.

Con este tanto, Mac Allister llegó a los 24 goles con la camiseta de Liverpool, club al que llegó en 2023. Además, convirtió por primera vez en la actual edición de la Premier League y alcanzó su quinto tanto de la temporada en todas las competencias.

El mediocampista también fue convocado por Lionel Scaloni para integrar la Selección Argentina durante la fecha FIFA de noviembre. La Albiceleste disputará dos amistosos: el primero frente a Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y el segundo ante Costa Rica, el 17, en Córdoba.

Tras el receso internacional, Liverpool volverá a la competencia el 22 de noviembre, cuando reciba al Manchester United en Anfield por la undécima fecha de la Premier League. Luego, viajará a Bélgica para enfrentar al Brujas, el 25 de noviembre, por la Champions League.