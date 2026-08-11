Lionel Messi regresa a Estados Unidos: cuándo podría volver a jugar con Inter Miami

(AP) El Inter Miami del astro argentino se prepara para afrontar una cargada agenda deportiva entre la MLS y la Leagues Cup.

Luego de despedir a su padre Jorge y permanecer unos días en Rosario con su familia y los más íntimos, Lionel Messi se prepara para regresar hoy a los Estados Unidos y retomar su agenda normal de actividades deportivas junto a Inter Miami.

El astro argentino decidió extender unos días su estadía en el país y acompañar a la familia en el doloroso momento que les toca atravesar tras el fallecimiento de Jorge Messi, cuyos restos fueron velados el pasado domingo en una ceremonia en el Cementerio El Prado.

El capitán de la Selección Argentina se encuentra en el barrio privado Kentucky de Funes, a unos 44 kilómetros de la ciudad rosarina, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de su madre y sus hermanos.

Según se informó, la Pulga tiene previsto regresar a Estados Unidos este miércoles. El atacante viajará desde Rosario hoy por la noche, con un despegue programado para las 22:30, arribando al estado de Florida al día siguiente.

Si bien no hay plazos, en Inter esperan que Messi pueda retomar paulatinamente la actividad deportiva competitiva. De momento, ni la entidad de Miami ni la MLS se expidieron al respecto, dando alguna información o precisión sobre su regreso oficial a las canchas.

La agenda de Inter Miami

Lo que sí es un hecho es que Inter Miami tiene por delante un apretado cronograma de partidos y competiciones.

El conjunto de Florida sigue afrontando la doble competencia, entre la Leagues Cup y la Major League Soccer. El equipo dirigido técnicamente por Guillermo Hoyos se enfrentará este miércoles a León de México por la Leagues Cup, en lo que será el primer compromiso sin la presencia del rosarino tras su viaje.

Posteriormente, tendrá acción el sábado frente a Nashville SC por la MLS, para luego continuar la actividad el miércoles 19 de agosto, visitando a Philadelphia Union. Asimismo, tres días después, el sábado 22, el elenco conducido por Hoyos será local ante Toronto FC, cerrando el calendario del mes el próximo 29 de agosto, con otro cruce por la MLS frente a Montreal.

Se espera que en alguno de esos encuentros pueda producirse la vuelta al campo de Lionel Messi, cuyo último encuentro disputado fue por la Leagues Cup ante San Luis.