Lionel Messi, suplente en un Mundial después de 7.303 días

Lionel Messi, el capitán que quiere jugar siempre y que en apenas dos partidos se transformó en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, vive una situación muy inusual en su tremenda carrera con la Albiceleste: es suplente después de 20 años, más precisamente de 7.303 días.

La última vez que La Pulga empezó un partido sentado al lado del DT fue en Alemania 2006, cuando José Pekerman no lo puso en el duelo ante los dueños de casa, por los cuartos de final, que marcó la eliminación luego de definición por penales.

Esta tarde del 30 de junio de 2006, Roberto Ayala, hoy ayudante de Lionel Scaloni, rompió el cero, luego de un centro de Juan Román Riquelme. Y el partido, precisamente quedó marcado por la salida del Torero y el ingreso de Esteban Cambiasso.

Así vivió La Pulga la eliminación de Argentina hace 20 años.

Ya clasificado en el primer puesto del grupo, Scaloni decidió poner un equipo completamente alternativo y esta vez el 10 lo mira desde el banco. Con esta decisión táctica, se interrumpe de manera definitiva la mayor serie de partidos seguidos de un jugador siendo titular en una selección en toda la historia de la Copa del Mundo.

La marca histórica, contra Argelia

El capitán argentino había logrado adueñarse de esta marca histórica en el debut de la presente edición frente a Argelia. En ese duelo, Messi alcanzó las 24 titularidades consecutivas y superó de forma absoluta el récord de 23 partidos que ostentaba el italiano Paolo Maldini, según el detallado informe de El Gráfico.

El defensor de la Azzurra había establecido su mítica marca jugando de manera ininterrumpida todos los compromisos de Italia entre las citas mundiales de 1990 y 2002. Lionel Messi lo había igualado en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Francia, donde además se coronó campeón, para luego superarlo definitivamente en la primera fecha de la fase de grupos de este torneo.

Esta noche, frente al combinado jordano, el histórico registro del 10 se detiene, marcando un hito imborrable en el fútbol internacional y abriendo una inédita fisonomía para el ataque albiceleste.