Lionel Scaloni: «El equipo reaccionó a tiempo y volvió a ser lo que muestra generalmente»

Con la mesura que lo caracteriza, Lionel Scaloni analizó el triunfo de la Selección Argentina ante Austria por 2 a 0, destacando varios puntos altos del combinado albiceleste ya clasificado a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Por sobre todo, el técnico argentino valoró la actitud y paciencia del equipo cuando, luego de fallar el penal en el comienzo del encuentro, hubo paciencia para aguantar la presión rival y recuperar el dominio del juego.

«Cuando éramos pacientes, moviendo la pelota, encontrábamos los pases. Ellos en un momento no querían salir y no había que apresurarse en la jugada. Cuando encontrábamos jugadores por adentro, encontrábamos situaciones de gol. Si la jugada tenía que durar dos minutos, que dure», destacó.

«La jugada del penal fue espectacular. Culminarla hubiese sido muy buena. Sentimos que si hacíamos ese gol iba a ser un partido diferente. Pero el equipo reaccionó, más allá de algunos minutos, y volvió a ser lo que muestra generalmente. Cuando Leo (Messi) se activa, se activan todos. Y eso es un mérito del equipo», recalcó.

A propósito del astro argentino, Scaloni se quedó sin adjetivos calificativos. Como muy probablemente nos pasó a todos ante una nueva soberbia actuación del «10», autor de dos goles y nuevo máximo goleador en la historia de los mundiales.

«Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin la pelota, él estaba trabajando y muy comprometido con el juego y generando entusiasmo en sus compañeros. Eso es por algo, es lo que genera él. Ya no sé qué más decir de Messi, nunca me alcanza», aseguró.

¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/IboYhMdXrS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026

«Leo tiene que jugar, porque lo digo yo. No es fácil conjugarlo con Lautaro y Julián en la delantera. Si perdemos el equilibrio, seremos un equipo vulnerable. Lautaro hizo un trabajo impecable, sacrificándose en defensa y generando el penal. Pero es una decisión dura que jueguen los tres con Lio. Ellos lo saben y lo llevan adelante», recalcó ante las reitradas consultas de poder jugar con doble 9.

Por último, Scaloni refirió al inmejorable arranque de certamen, aunque prefiriendo ser cauto ante la inexorable condición de favorito de nuestro equipo argentino. Para el DT, hay que ser cautos y respetuosos de todos los rivales por igual.

«Hay un montón de selecciones que son candidatas a ser campeonas del mundo. Serán siete u ocho en esa condición. Este Mundial no va en favoritismos o en jugadores puntuales, va por otros muchos aspectos; desde lo psicológico, físico y demás. Pero seguro gana una de las consideradas grandes. Va a ser dura esa batalla», cerró.