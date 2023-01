Lionel Scaloni fue elegido como el mejor entrenador del mundo

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) premió hoy al entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, como el mejor director técnico del último año en el mundo tras la consagración del conjunto albiceleste en Qatar.

Scaloni fue elegido por la IFFHS después de alzar la copa en el Mundial, seguido por Didier Deschamps, de Francia, y Walid Regragui, DT de Marruecos, que fue la revelación en la máxima cita del fútbol.

“Tras ganar la Copa América en 2021, ganó con su Selección Argentina la Finalissima (América-Europa) y la Copa Mundial de la FIFA 2022, antes de ser coronado por la IFFHS como Mejor Entrenador Nacional Masculino del Mundo 2022″, explicó la entidad mediante su página oficial.

Scaloni cosechó 240 puntos y su escolta, Deschamps, solo sumó 40, por lo que el argentino se quedó con el premio con un amplio margen de ventaja sobre sus perseguidores.

Además, completaron los primeros diez lugares los siguientes entrenadores: Zlakto Dalic (Croacia); Hajime Moriyasu (Japón); Louis Van Gaal (Países Bajos) y Gregg Berhalter (Estados Unidos); Hervé Renard (Arabia Saudita), Tité (Brasil) y Paulo Bento (Portugal).

Por otra parte, Scaloni fue reconocido ayer en su ciudad adoptiva, Mallorca, donde dio el puntapié inicial antes del partido contra el Valladolid por La Liga de España.

«Me gustaría que me recordaran como un buen tipo. Para mí es importante que el jugador te entienda, que sepa que le decís la verdad. Entonces, lo fundamental es que el jugador crea que soy una buena persona y que siempre intento el bien del grupo, con eso me basta», expresó el técnico campeón del mundo en declaraciones a la prensa española tras el homenaje.

Agencia Noticias Argentinas