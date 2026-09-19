Lionel Scaloni rompió el silencio y habló de su futuro en la Selección Argentina

El DT también refirió a los amistosos venideros y la despedida del "10" de la Selección.

Lionel Scaloni reapareció públicamente tras el Mundial de Fútbol 2026 y habló de todo en una charla con el canal asiático MiGu, en la previa a los amistosos FIFA que tendrá la Selección Argentina y que marcará la despedida de Lionel Messi del combinado nacional.

El DT albiceleste rompió el silencio y abordó varios temas importantes; especialmente de lo que refiere a su futuro al mando del equipo nacional, con el que obtuvo un título y subtítulo mundial y dos Copas Américas, tras más de ocho años de proceso.

La manera en la que habló sobre el futuro de la celeste y blanca en la conferencia post derrota ante España en la final del Mundial generó especulaciones de todo tipo al respecto, haciendo creer que las chances de continuar parecían nulas. No obstante, el de Pujato dejó la puerta abierta a continuar luego de diciembre.

"Me hubiera gustado ganar, hubiera sido histórico para nosotros"



Lionel Scaloni lamentó la derrota en la final del Mundial, sostuvo que Argentina y España son "dos pueblos hermanos" y sentenció: "Que tres o cuatro salgan a decir cosas no tendría que empañar todo esto". pic.twitter.com/Xgrrw6B9CL — Corta (@somoscorta) September 19, 2026

«Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros«, respondió Scaloni en referencia a lo difícil que será repetir o igualar lo hecho junto al seleccionado en estos años, no solo en cuanto a logros sino también al grupo de jugadores conformado. Ese «estemos o no», marca que aún no está la decisión tomada…

Y agregó: «A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a los jóvenes. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil«, recalcó.

La despedida del «10»

La gira de amistosos venidera marcará el final de camino para Lionel Messi con la Selección Argentina de fútbol, luego de la anuncio que el astro hizo semanas atrás en redes sociales, confirmando que el Mundial marcó el fin de esta inigualable era futbolística argentina.

En la víspera del último partido en que dirigirá al rosarino (el 6 de octubre ante Benin, en el Monumental), Scaloni elogió nuevamente al 10 y confesó que, si bien la versión de Messi que dirigió fue brillante y le dio muchísimo, habría querido tenerlo en su juventud.

“El Messi de 22, 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven. Era único, es único. Se sintió cómodo con nosotros. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos”, dijo el DT.