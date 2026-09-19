Una nena de 11 años se salvó de milagro de ser atropellada después de un choque en Junín de los Andes: el relato de una testigo

Una nena de 11 años se salvó milagrosamente de ser atropellada el último jueves luego de un choque ocurrido en la esquina de las calles Chubut y Gregorio Álvarez de Junín de los Andes. El momento quedó captado en una camara de seguridad que mostró cómo la nena estuvo a metros de ser embestida por una camioneta Toyota Hilux. «No es la primera vez que pasa», advirtió una testigo del choque sobre los accidentes en esa zona, un sector rodeado por escuelas.

El accidente ocurrió alrededor de las 14 y fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux y una Renault Kangoo. Los vehículos colisionaron y la camioneta Hilux terminó incrustrada en el frente de una casa luego de perder el control.

Por segundos, no fue una tragedia: fuerte choque en Junín de los Andes

En ese momento, una nena de 11 años pasaba caminando por la vereda, distraída mirando un celular, y quedó shockeada al ver que casi había sido impactada por la camioneta.

Macarena Prieto es vecina del barrio y presenció los segundos posteriores al choque. En una entrevista con Diario RÍO NEGRO, contó que es frecuente que en esa esquina sucedan accidentes, pero que nunca habían sido «tan fuertes». Al escuchar el estruendo del choque, contó que salió rápidamente a ayudar a la dueña de la casa afectada, una mujer mayor de 70 años.

El conductor de la Hilux pudo salir por sus propios medios del vehículo. Foto: En contacto con la gente.

Recién minutos más tarde supo que una nena se había salvado de milagro del choque. «No sabía que la nena había pasado por la vereda», relató y explicó que más tarde pudo saber a través de su madre que se encontraba bien, pero lógicamente asustada.

Una esquina muy transitada y peligrosa de Junín de los Andes

Macarena contó que las calles donde ocurrió el accidente son transitadas, sobre todo la calle Chubut porque es utilizada por camiones para dirigirse hacia el Parque Industrial de la localidad. La mujer remarcó que de casualidad ese día había jornada en las escuelas y no había más nenes en las calles. «Hubiese sido peor», resaltó.

El accidente ocurrió cerca de las 14 y en el lugar trabajaron efectivos policiales y bomberos. Alrededor de las 16.30, los equipos de emergencia pudieron retirar la camioneta Toyota del frente de la casa.

Según conoció este medio, ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad. Macarena contó que ve como posibilidad colocar «reductores de velocidad» para mejorar la seguridad vial de la zona.